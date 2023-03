Famílias vulneráveis terão apoio extraordinário de 30 euros mensais em 2023

Medida deverá abranger todas as famílias com direito a tarifa social de energia e às várias prestações sociais de minimização de pobreza, segundo o Governo.

As famílias mais vulneráveis terão direito a um apoio mensal de 30 euros para mitigar os efeitos da inflação. No total, cerca de um milhão e setenta mil famílias deverão beneficiar deste apoio extraordinário, de acordo com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.