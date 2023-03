Império e nação

A influência de Estados Unidos, China, Rússia e Índia deve fazer-nos refletir acerca do peso das estruturas imperiais, baseadas na brutalidade ou em meios sofisticados, sobre as realidades nacionais.

A desagregação do império otomano e a implosão do império austro-húngaro, com a I Guerra Mundial, levaram os historiadores europeus a opor império a nação, o passado e o futuro. Império, entendido como uma agregação de territórios ou Estados debaixo de um poder político centralizado, implicaria autoritarismo e hierarquia de povos. Nação, considerada como uma unidade orgânica de um povo com descendência comum, partilhando a mesma língua, cultura, história e território, facilitaria a participação cívica.