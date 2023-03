Empresários a falar grosso e a importância do fuck you money

Durante muitos anos, houve dois empresários em Portugal que não tinham medo de dizer o que pensavam, e que se tornaram verdadeiros símbolos da independência da sociedade civil face ao poder do Estado. Um chamava-se Belmiro de Azevedo. O outro chamava-se Alexandre Soares dos Santos. O país deve-lhes imenso, e tinham duas coisas em comum. 1) Eram homens do Norte, onde o amor ao comércio e a distância do Terreiro do Paço tendem a produzir gente mais livre do que em Lisboa. 2) Construíram os seus impérios no ramo da distribuição, onde há milhões de clientes, imensa liquidez e o longo braço do Estado tem mais dificuldade em chegar.

