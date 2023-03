Mississípi devastado pela passagem de um tornado

Pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de um tornado e fortes tempestades terem atingido o estado norte-americano do Mississípi na noite de sexta-feira. De acordo com os serviços de emergência locais, o tornado deixou um rasto de destruição que se estende por 170 quilómetros.

O condado mais afectado terá sido o de Sharkey, seguido dos de Carroll e Humphreys. Também no de Monroe há registo de mortos.

As autoridades calculam que o número de mortos poderá aumentar tendo em conta o grau de destruição. Segundo a Agência de Gestão de Emergências do Mississípi, uma grande operação de busca e salvamento está montada nos condados de Sharkey e Humphreys.

A localidade de Rolling Fork, com cerca de 2500 habitantes, “foi praticamente devastada”, de acordo com o presidente da organização humanitária United Cajun Navy, Todd Terrell, citado pela CNN. Também a pequena Silver City, com 340 habitantes, sofreu enormes danos, de acordo com o polícia de trânsito Jose Watson.

“Faz-me lembrar o tornado de Joplin”, explicou Terrell, referindo-se ao tornado que matou 161 pessoas em 2011, “ou pior”.