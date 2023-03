Toyota Corolla revisto para ser mais expedito e eficiente

Familiar nipónico mantém a aposta nas três carroçarias, carrinha, hatchback e sedan, com algumas mexidas no design, surgindo reforçado nas capacidades ao nível tecnológico e de desempenho.

O Toyota Corolla é um nome facilmente reconhecido graças a uma história de quase 60 anos, assim como ao facto de ser o modelo mais vendido de sempre, com mais de 50 milhões de unidades comercializadas. E nem o facto de, na Europa, se ter chamado Auris, entre 2006 e 2018, parece ter apagado a memória. Assim comprovou a marca quando, há cinco anos, anunciou o regresso do Corolla, lançado nos mercados no ano seguinte (o facto de o sedan, com vendas mais marginais, ter mantido a designação também terá ajudado).

À 12.ª geração, o Corolla quis vingar na qualidade e na eficiência, não se esquecendo das características que apelam à emoção. Quatro anos depois, a gama surge renovada, com importantes mexidas no design: há alterações no padrão da grelha frontal, novas luzes de nevoeiro e jantes de liga leve, além de as versões mais equipadas do cinco portas e da Touring Sports passarem a incluir faróis bi-LED (no topo de gama, destaque para a oferta de um útil sistema de luzes de máximos adaptativo). Entre as novidades, três cores: Azul Juniper, disponível no lançamento com o Hatchback e a Touring Sports; Azul Teal, para casar com a sofisticação do sedan; e Cinza Metalizado, disponível em todas as carroçarias.

As dimensões de qualquer uma das versões mantêm-se inalteradas, assim como a boa habitabilidade, mas os retoques exteriores conferem uma postura diferente em estrada. O Hatchback, por exemplo, parece mais pequeno que a configuração de 2019, que substitui. Mas trata-se apenas de um efeito óptico, graças a uma traseira (bem) trabalhada e que lhe confere um visual muito mais perto do expedito Yaris do que das linhas tradicionais do Corolla.

Podemos estar apenas sugestionados, mas aos seus comandos, pelas estradas ribatejanas, parece-nos muito mais maneirinho e fácil de dominar.

No interior, há um novo ecrã de info-entretenimento, de 10,25 polegadas e com gráficos de alta resolução, além de elementos que, diz a marca, pretendem casar um estilo contemporâneo a uma clássica elegância. Atrás do volante, o painel da instrumentação é digital, com 12,3 polegadas, a partir da versão Comfort, sendo possível configurar a forma como exibe a informação de acordo com as preferências do condutor e estilo de condução.

Várias funções podem ser executadas por voz, através do novo assistente a bordo, como abrir e fechar vidros, ou através do smartphone, com a aplicação MyT: trancar e destrancar viatura, programar a climatização, activar quatro piscas.

Durante quatro anos, o cliente terá acesso, sem pagar mais por isso, aos serviços Toyota Smart Connect ou Toyota Smart Connect+, que permitem estar ligado à Internet e receber informações de trânsito e de viagem actualizadas em tempo real. As actualizações tecnológicas são servidas over the air, não sendo necessária a deslocalização.

Híbridos eficientes

O Corolla adopta a quinta geração do sistema híbrido da Toyota, disponibilizando dois grupos propulsores: de 1,8 litros e 140cv e de 2,0 litros e 196c. Em ambos os casos, a marca fez crescer a potência e a capacidade de resposta na aceleração (o motor da entrada de gama apresenta um tempo de 0 a 100 km/h de 9,2 segundos, o que representa uma melhoria de 1,7 segundos; o 2.0 vai de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos, poupando meio segundo), ao mesmo tempo que conseguiu reduzir consumos e emissões.

A contribuir para o feito está uma unidade de controlo de potência mais compacta, leve e capaz de respostas mais rápidas, uma caixa redesenhada e a inclusão de uma bateria de iões de lítio com maior capacidade, mas mais pequena e leve.

Mas, para a Toyota, o mais importante é o facto de ter conseguido, com a recalibração do controlo híbrido, uma aceleração em consonância com o comportamento do condutor, tendo reduzido significativamente o hiato típico dos carros equipados com caixa de variação contínua entre o pisar o acelerador (e o respectivo som) e o movimento do automóvel.

Com a chegada do facelift, há ainda novidades no que diz respeito aos sistemas de segurança, com a inclusão do programa de ajudas desde a entrada de gama. O novo Corolla, anuncia o emblema, chega de série equipado com o T-Mate, que combina o conjunto Safety Sense de última geração com outros sistemas activos de assistência à condução e ao estacionamento, incluindo um novo lembrete que alerta o condutor para a possibilidade de se estar a esquecer de alguma coisa no banco traseiro — um pormenor que, sobretudo no caso de bebés pequenos, pode salvar vidas.

No caso do Corolla Hatchback e Touring Sports, em que os preços arrancam nos 35.230€, a gama de equipamento divide-se entre Comfort e Comfort+, exclusivas dos carros equipados com o 1.8 Hybrid, e Exclusive e GR Sport, disponibilizadas com ambas as mecânicas. O sedan, desde 34.380€, é proposto nos níveis Comfort, Exclusive e Luxury.