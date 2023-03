Piquet vai pagar 886 mil euros por comentários racistas e homofóbicos sobre Hamilton

Antigo campeão do Mundo de Fórmula 1 foi condenado por Tribunal de Brasília na sequência de denúncia de quatro grupos de defesa dos direitos humanos.

Um tribunal de Brasília condenou o brasileiro e antigo campeão do Mundo de Fórmula 1 Nelson Piquet, de 70 anos, a pagar 886 mil euros de multa na sequência dos comentários racistas e homofóbicos proferidos durante duas entrevistas, em 2021, em que se referiu em termos inapropriados ao heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

Nelson Piquet pediu, na altura, desculpa pelos comentários tecidos sobre o piloto britânico da Mercedes, mas a equipa alemã e a Federação Internacional do Automóvel (FIA) condenaram veementemente a posição de Piquet, tendo sido equacionada a possibilidade de banirem o tricampeão mundial dos eventos de Fórmula 1.

Mas nem esse facto impediu a justiça brasileira de punir Piquet, que, de acordo com informação veiculada pelo “Globo Esporte”, terá que “depositar” os cinco milhões de reais num fundo de promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+.

O juiz Pedro Matos de Arruda classificou a entrevista como "ofensa intolerável", facto agravado por tratar-se de um antigo campeão, cidadão com muitos admiradores, cujas palavras têm um eco ainda maior na sociedade.

“O dano moral colectivo está caracterizado, porque houve ofensa grave aos valores fundamentais da sociedade", justificou o juiz.

Nelson Piquet, que é pai de Kelly Piquet, companheira do neerlandês Max Verstappen, começou por comentar o incidente que envolveu Hamilton e o rival da Red Bull no Grande Prémio de Inglaterra, em Silverstone, referindo-se ao inglês como “neguinho”.

Numa entrevista posterior, Piquet teceu ainda comentários homofóbicos e ofendeu de forma boçal os antigos campeões do mundo Keke e Nico Rosberg, defendendo que o pai era um piloto sem qualquer valor e que o filho só venceu em 2016 porque Hamilton estaria mais focado noutras coisas, utilizando expressões e insinuações inaceitáveis.

Sobre Hamilton, Piquet justificou que o termo “neguinho” é normal e historicamente utilizado de forma coloquial no Brasil. As acusações contra Piquet foram feitas por quatro grupos de defesa dos direitos humanos, entre os quais a Aliança Nacional do Brasil de LGTB+, que exigiam o dobro da multa aplicada pelo tribunal.