Espanha disfarça desinspiração colectiva com bis de Joselu

Estreia de sucessor de Luis Enrique valeu, essencialmente, pela entrada triunfante do avançado do Espanyol. Suíça e Escócia começam fase de qualificação a golear.

A nova vida da selecção espanhola, rumo ao Euro 2024, começou este sábado com um triunfo por 3-0 na recepção à Noruega, numa noite de desinspiração colectiva disfarçada pelo bis de Joselu, do Espanyol, que em três minutos revolucionou um jogo que marca a estreia do avançado e do seleccionador De La Fuente.

Em Málaga, Espanha e Noruega procuravam entrar com o pé direito no arranque da qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Principalmente a Espanha, já sob o comando técnico de Jose Luis De La Fuente, sucessor de Luis Enrique, afastado na sequência da saída de cena nos oitavos-de-final do Mundial do Qatar, eliminado por Marrocos.

E a selecção de Espanha, que contou com as novidades Nacho Fernández e Iago Espas no "onze" inicial, até nem precisou de esperar muito para se adiantar: Dani Olmo desviou (13’) um cruzamento tenso de Alejandro Baldé, batendo Nyland, colega de equipa no RB Leipzig.

Mas o modelo espanhol, com a defesa a quatro e Rodri a assumir o meio-campo defensivo, “patrocinando” uma linha média com Olmo, Merino e Gavi no apoio a Morata e Aspas, ia sendo controlado pelos noruegueses, atentos à mínima falha para atacarem a baliza de Kepa Arrizabalaga.

Odegaard, médio do Arsenal, dispôs de oportunidade flagrante instantes depois do golo de Olmo, ficando a reclamar penálti por entrada imprudente de Rodri.

A Noruega esteve, de resto, perto do golo da igualdade num remate sem preparação do benfiquista Aursnes, negado por Kepa.

Depois do intervalo, o futebol espanhol continuou num registo de grande desinspiração, a um ritmo baixo, permitindo que os noruegueses acreditassem e estivessem mais uma vez perto de empatar, num alívio que tabelou no defesa espanhol e obrigou Kepa a intervenção de recurso.

As substituições, com a saída de Aspas e Gavi, nada acrescentaram, pelo que o jogo foi caminhando para o final sem nenhum tipo de definição que desse aos espanhóis garantias de alcançar a liderança do grupo. Pelo menos até à entrada em cena de Joselu, chamado aos 81 minutos para bisar (83 e 83') e acabar com as dúvidas.

Até porque também para o Grupo A, e antes de receber a Espanha, a selecção escocesa resolveu sem aparentes problemas, com três golos sem reposta, o compromisso com o Chipre. Porém, a confirmação, com um bis de Scott McTominay, só surgiu nos últimos instantes (87 e 90’) do encontro de Hampden Park, com o médio do Manchester United a saltar do banco aos 67 minutos. Em Glasgow, John McGinn (21’) adiantou a formação da casa que dominou os cipriotas.

Depois da goleada, por 6-1, averbada frente a Portugal, no Mundial do Qatar, a Suíça renasceu das cinzas para iniciar a fase de qualificação do Europeu de 2024 com um resultado robusto no Grupo I, que é liderado pela equipa de Murat Yakin.

A selecção helvética goleou a Bielorrússia, por 0-5, em partida disputada em Novi Sad, na Sérvia, com as bancadas vazias (imposição da UEFA face à guerra na Ucrânia).

Renato Steffen foi a figura do encontro ao assinar um hat-trick (4, 17 e 29’) que Granit Xhaka (62’) e Amdouni (65’) completaram. Os suíços podiam ter construído um resultado ainda mais esmagador, mas os ferros da balizam devolveram três remates. Segue-se a recepção a Israel, que empatou (1-1) em Telavive, com o Kosovo.