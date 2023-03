Bagnaia vence primeiro sprint do Mundial de MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este sábado a primeira sprint do Mundial de MotoGP, ao impor-se a Jorge Martin (Ducati) no final das 12 voltas ao circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, com Miguel Oliveira muito perto de acabar em terceiro, mas a cair para sétimo na última volta.

Na partida, Marc Márquez (Honda) manteve a liderança, com Francesco Bagnaia (Ducati) e Jorge Martin a seguirem o hexacampeão mundial, enquanto Miguel Oliveira (RNF) perdia uma posição para Enea Bastianini (Ducati) a assumir o quarto posto.

Mas a segunda volta, com as quedas de Joan Mir (Honda), Luca Marini (Ducati) e Enea Bastianini (transportado para o centro médico para ser observado, fracturou o escafóide) permitiram que o trio da frente se isolasse e que Jack Miller (KTM) surpreendesse o "falcão" de Almada, que voltou a cair para quinto.

Na frente, Márquez começou a perder velocidade, baixando para terceiro até ser ultrapassado por Miller e Oliveira, enquanto Pecco Bagnaia, após ter assumido a liderança, via Jorge Martin passar para a frente.

Com Jack Miller ao ataque, o piloto australiano passou pelo comando a meio da corrida sprint, mas Martin recuperou a posição de imediato, acabando Bagnaia por recuperar a segunda posição a três voltas do fim, sempre com Miguel Oliveira em quarto e os primeiros seis pilotos a um segundo de distância do líder.

Oliveira atacou Miller, mas foi Márquez, numa manobra espectacular, a saltar para terceiro, com o português ainda em quarto, mas em boa posição para tentar chegar ao pódio, lugar que chegou a ocupar virtualmente, numa altura em que Bagnaia assumira de novo a liderança.

Um erro de Oliveira, na última volta, custou-lhe quatro lugares, com o português a cortar a meta em sétimo, somando três pontos neste primeiro sprint de 2023, que dá a liderança do mundial ao campeão do Mundo, com 12 pontos.