Alcaraz recomeça em Miami como terminou em Indian Wells

Cinco dias depois de conquistar o título no BNP Paribas Open, que lhe permitiu recuperar o primeiro lugar do ranking mundial, Carlos Alcaraz iniciou a defesa desse estatuto com uma vitória sem contestação no Miami Open. O espanhol de 19 anos precisa de triunfar no Masters 1000, que decorre na Florida, para não perder a liderança para o ausente Novak Djokovic, mas a verdade é que tem ganho todos os últimos encontros realizados nos EUA; no US Open, Indian Wells e o primeiro em Miami, somando um total de 14 vitórias em courts americanos.

Alcaraz adaptou-se na perfeição aos courts bem mais rápidos do Hard Rock Stadium para ganhar o encontro de estreia, frente ao argentino Facundo Bagnis (100.º no ranking), em somente 64 minutos, por 6-0, 6-2.

“Sabia que tinha de estar bem focado desde o primeiro encontro. Nunca é fácil começar um novo torneio e tinha de estar ponto para estas novas condições”, explicou o líder do ranking.

O próximo adversário de Alcaraz é o sérvio Dusan Lajovic (76.º), que encontra pela quarta vez na carreira e terceira neste ano, sempre com sucesso para o espanhol.

A estreia de Alcaraz começou uma hora mais tarde do que o previsto, devido à longa duração do encontro anterior, da prova feminina. Bianca Andreescu (31.ª) saiu vencedora do duelo com a grega Maria Sakkari (10.ª), mas só após três horas de jogo: 5-7, 6-3 e 6-4. As maiores surpresas foram as eliminações precoces de Caroline Garcia (4.ª), Ons Jabeur (5.ª) e Coco Gauff (6.ª).

No torneio masculino, Stefanos Tsitsipas também passou à terceira ronda, sem jogar. O tenista grego e segundo mais cotado do torneio beneficiou da desistência do francês Richard Gasquet, que se lesionou no tornozelo esquerdo.

Pelo caminho ficaram já alguns tenistas que figuravam entre os 32 cabeças de série, mas não passaram da segunda ronda: Alexander Zverev (15.º), Alex de Minaur (18.º), Borna Coric (20.º), Lorenzo Musetti (21.º) e Matteo Berrettini (23.º).