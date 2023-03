Asteróide de grandes dimensões passa entre a Terra e a órbita da Lua

Um asteróide de dimensões consideráveis, com um diâmetro estimado entre os 40 e os 90 metros, passou neste sábado entre a Terra e a órbita da Lua. É um evento raro, que acontece em média uma vez por década, e que dará aos astrónomos uma oportunidade pouco comum para expandirem os seus conhecimentos sobre objectos perigosos na órbita terrestre.

O asteróide 2023 DZ2 foi descoberto há apenas um mês e terá atingido o seu ponto mais próximo da Terra cerca das 19h49 deste sábado (hora de Portugal continental).

O 2023 DZ2 fará uma nova visita à órbita terrestre em 2026, mas os cientistas afastaram a possibilidade de o objecto constituir uma ameaça - ou seja, não há risco de colisão com a Terra.

Também este mês, outro asteróide, o 2023 DW, chamou a atenção da comunidade científica quando foi momentaneamente calculada uma probabilidade de 1 em 432 (considerada elevada) de colidir com a Terra a 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, de 2046. No entanto, estima-se agora que o objecto passe a mais de 4 milhões de quilómetros do planeta.

Em Setembro de 2022, foi testado com sucesso o que poderá vir a ser um sistema de defesa planetária contra asteróides, com a colisão deliberada da sonda Double Asteroid Redirection Test (DART), da NASA, contra Dimorfos, um pequeno objecto celeste que gira à volta do asteróide Dídimo.