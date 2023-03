Novo conselho de associações académicas expõe fractura no movimento estudantil

Oito associações académicas de universidades públicas apresentam, esta sexta-feira, um novo organismo que quer “dar voz” a quem não estuda em Lisboa e no Porto. O Conselho de Associações Académicas Portuguesas torna mais evidentes as fracturas no movimento estudantil, que já tinham levado à suspensão de um encontro nacional no Verão passado.

