Greve vai continuar, assegura dirigente sindical dos funcionários judiciais

A secretária regional de Lisboa do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Regina Soares, assegura que a greve que já obrigou ao adiamento de 20 mil diligências nos tribunais se irá manter, apesar de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República a ter declarado ilegal.

Iniciado em meados do mês passado e com duração prevista até meados de Abril, o protesto tem um carácter sui generis: os oficiais de justiça mantêm-se no posto de trabalho, desempenhando umas tarefas mas recusando outras, como por exemplo fazerem julgamentos que não sejam considerados urgentes. Até agora não têm sofrido cortes salariais, uma vez que continuam a trabalhar.

Porém, depois de terem sido solicitados pelo Ministério da Justiça a pronunciarem-se sobre este tipo de paralisação, os juristas que integram o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República concluíram, num parecer emitido na quarta-feira e conhecido ontem, que se trata de uma greve ilegítima, passível de acarretar punições disciplinares para estes profissionais. Além disso, tanto os funcionários como o sindicato podem ser obrigados a indemnizar eventuais lesados pelo protesto.

Citando abundante doutrina e jurisprudência sobre o conceito de greve, afirmam que "os trabalhadores não podem estar ao mesmo tempo de greve e a trabalhar, suspendendo o contrato de trabalho para determinadas actividades" - como sucede sempre nestas paralisações - "e mantendo-o para as restantes", porque "uma coisa é incompatível com a outra". A tutela já homologou o parecer, o que o torna vinculativo.

A suspensão do contrato de trabalho decorrente das greves feitas de forma clássica desvincula os trabalhadores do dever de subordinação e de assiduidade. Daí que o funcionário perca o direito à retribuição.

Mas no caso da paralisação decretada por este sindicato, o facto de os trabalhadores continuarem em funções, recusando apenas determinado tipo de serviços, nomeadamente aquele que não é muito urgente, fez com que o Ministério da Justiça tenha ficado impedido de proceder aos respectivos descontos. Ora o trabalhador não pode estar, ao mesmo tempo, com o vínculo laboral suspenso por efeitos de participação numa greve e a trabalhar, observa o conselho consultivo.

Em vez de estarmos perante uma greve legítima, dizem os conselheiros, encontramo-nos antes perante um cumprimento defeituoso da actividade laboral, passível de ser punido. Como a paralisação decretada por este sindicato "constitui uma infracção disciplinar", "devem ser desencadeados os competentes procedimentos disciplinares e aplicadas as sanções que vierem a revelar-se justas".

“Vamos continuar a greve até ao fim”, assegura Regina Soares, recordando que dos juízes até ao Presidente da República, passando pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não há ninguém a negar serem justas as reivindicações destes trabalhadores. Para cancelar a paralisação, este sindicato faz duas exigências: o descongelamento faseado das promoções na carreira e ainda o pagamento, 14 vezes por ano, de um suplemento salarial que neste momento apenas é dado durante 11 meses.

Estando a greve a ter uma adesão de alguns milhares de trabalhadores – podem ser três mil ou mais -, o Sindicato dos Funcionários Judiciais está ciente da dificuldade que representaria, para o Ministério da Justiça, apurar, caso a caso, que trabalhador recusou desempenhar que tipo de tarefa e qual a punição que lhe pode ser aplicada, da simples admoestação até à suspensão sem direito a salário nesses dias.

Apesar do adiamento de milhares de julgamentos, Regina Soares diz a greve também trouxe ganhos: “Proporcionou grande recuperação de atrasos processuais nas secretarias dos tribunais”, uma vez que os oficiais de justiça libertados dos julgamentos não urgentes ficaram com mais tempo para tramitarem os processos a seu cargo.

Em declarações à CNN Portugal o presidente deste sindicato, António Marçal, admitiu que este protesto possa ser substituído por uma forma de luta “ainda mais dura”. Não especificou em que moldes. O mesmo dirigente continua a afirmar que o parecer agora conhecido não é conclusivo.

Certo é que os representantes sindicais dos funcionários já anunciaram ter intenção de o contestar em tribunal. Os conselheiros escrevem que os grevistas incorrem na violação do dever de zelo e de lealdade.

De acordo com uma nota de imprensa do Ministério da Justiça, o secretário de Estado Adjunto Jorge Alves Costa "apelou ontem uma vez mais ao sindicato para que ponderasse o cancelamento da greve em curso", uma vez que a tutela já apresentou às Finanças propostas para resolver este impasse, encontrando-se a aguardar resposta.

A decorrer também, e por tempo indeterminado, continua uma greve decretada pelo outro sindicato do sector, o dos Oficiais de Justiça. Trata-se de uma paralisação que tem lugar todas as tardes e que, por decorrer nos moldes clássicos, com o respectivo desconto salarial, não viu contestada a sua legalidade.