O melão em consultação

Espremidas, as 29 páginas do Mais Habitação, em consulta pública, cabiam em quatro páginas A4 de um vulgar documento Word.

Marcelo voltou à carga esta semana com as críticas ao pacote Mais Habitação. Desta vez, o Presidente destacou a inoperacionalidade do pacote, apelidando-o de “lei cartaz”, que é como quem diz, para inglês ver. Na verdade, já quando o pacote foi apresentado em fevereiro, o Presidente tinha avisado que ele era “muito grande” – o que presumivelmente explica a tal inoperacionalidade. Marcelo alertava ainda, na altura, que não era possível "ter uma ideia do que está lá dentro” porque, como dizia o povo, “só se sabe se o melão é bom depois de o abrir”.