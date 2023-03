Fala-se muito da crise da direita. E a da esquerda?

A crise da esquerda à esquerda do PS tem motivos mais profundos do que a participação na “geringonça”. Alguns decorrem da incapacidade de as doutrinas tradicionais compreenderem o mundo de hoje.

Um dia, com o benefício da passagem do tempo, alguém escreverá a história da “geringonça”. Não a de como foi feita ou de como correu, não uma vendetta ou canonização, mas a história do seu impacto no sistema partidário português, na vocação moderada da nossa democracia, na reconfiguração da direita e da esquerda, no destino dos pequenos e dos grandes partidos.