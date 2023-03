Reese Witherspoon anuncia divórcio

Actriz revelou no Instagram a “difícil decisão”, depois de quase 12 anos de casamento.

A actriz norte-americana Reese Witherspoon revelou esta sexta-feira que se vai divorciar do produtor Jim Toth, depois de mais de uma década de casamento.

A vencedora do Óscar para Melhor Actriz pelo seu papel em Walk The Line (2005) recorreu ao Instagram para anunciar a "difícil decisão", tomada com "muito cuidado e consideração".

"Desfrutámos de tantos anos maravilhosos juntos e estamos a avançar com profundo amor, bondade e respeito mútuo por tudo o que criámos juntos", diz o comunicado assinado pelos dois.

Reese Witherspoon e Jim Toth, co-director da agência de talentos Creative Artists, casaram a 26 de Março de 2011. O casal foi pai de Tennessee James Toth pouco tempo depois de se juntar, em Setembro de 2012.

"A nossa maior prioridade é o nosso filho e toda a nossa família enquanto navegamos neste próximo capítulo. Estes assuntos nunca são fáceis e são extremamente pessoais. Agradecemos verdadeiramente o respeito de todos pela privacidade da nossa família neste momento", refere a publicação.

Este é o segundo divórcio da actriz, depois de se ter separado do actor Ryan Phillippe, em 2008. Do primeiro matrimónio, Reese Witherspoon é mãe de Ava e Deacon, de 23 e 19 anos, respectivamente.