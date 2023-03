Défice de 2022 fica 3500 milhões abaixo do inicialmente previsto

Em ano de recuperação económica pós-pandemia e de aumento da receita fiscal por causa da inflação, o défice público em Portugal cifrou-se nos 0,4% em 2022. É um valor que fica cerca de 3500 milhões de euros abaixo dos 1,9% projectados inicialmente pelo Governo e que fica também distante da estimativa de perto de 1,5% anunciada por António Costa já no decorrer deste ano.

Os dados oficiais das contas públicas em contabilidade nacional do ano passado foram divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, no âmbito do reporte dos défices excessivos habitualmente enviado a Bruxelas. O défice público passou de 2,9% do PIB em 2021 para 0,4% em 2022, enquanto o rácio da dívida pública no PIB diminuiu de 125,4% em 2021 para 113,9% em 2022.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro já tinha, no Parlamento, dado conta de que o saldo orçamental iria ficar numa situação mais favorável do que a projectada pelo Governo há apenas algumas semanas. António Costa justificou o resultado com o que disse ser um desempenho mais forte da economia e com algumas surpresas na forma como acabaram por ser registadas as medidas de apoio à factura energética das empresas.

O Governo contava que essas medidas, no valor de 1400 milhões de euros, fossem registadas pelo INE no ano de 2022, tal como foi feito pela Direcção Geral do Orçamento no registo numa óptica de caixa. No entanto, a autoridade estatística, seguindo os princípios previstos da contabilidade nacional, irá registar apenas em 2023 essas medidas, já que é nesse ano que elas produzem os seus efeitos na economia.

É por isso que, apesar da forte redução registada em 2022, o Governo não altera a sua meta de défice para este ano, que é de 0,9% do PIB. Isto é, o Governo está agora a assumir que o saldo orçamental se irá deteriorar no decorrer de 2023, com um agravamento do défice de 0,5 pontos percentuais. Para além disso, a contribuir para este resultado, o Executivo prepara-se ainda para, no decorrer desta sexta-feira, apresentar novas medidas de mitigação dos efeitos da inflação.