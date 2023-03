MotoGP: Emoção a duplicar com Portugal a “apadrinhar” o Mundial

Corridas sprint prometem animar temporada intensa, com Francesco Bagnaia na defesa do título de campeão da classe rainha e Miguel Oliveira a querer voar alto na nova equipa.

Volvidos 17 anos, a Europa... Portugal, Portimão e Miguel Oliveira dão, no Autódromo Internacional do Algarve — onde se estima que estejam, este fim-de-semana, 150 mil adeptos nas bancadas —, as boas-vindas e o sinal de partida ao Campeonato do Mundo de Motociclismo de 2023, “roubando” o protagonismo ao Qatar e ao circuito de Lusail (em obras), que desde 2007 tiveram a honra de acolher o arranque do Mundial.