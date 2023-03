Jüra estreia milagre, a anteceder concertos no Porto e em Lisboa, em finais de Abril

Segundo tema de um trilogia iniciada com ameio, single e videoclipe lançados em finais de Fevereiro, estreia-se esta sexta-feira milagre, um novo tema de Jüra que antecede os dois espectáculos que a cantora anuncia para Abril, dia 21 no Hard Club, no Porto, e dia 29 no Capitólio, em Lisboa. Com um videoclipe gravado na vertical, com um telemóvel, por Ana Ladislau e Joanna Correia, milagre tem letra de Jüra, que assina a música em parceria com Blaeckfull, também responsável pela produção, com DØR. Na guitarra, está Tino Correia.

A canção, segundo afirma a autora no texto que acompanha o single e videoclipe, foi escrita num dia em que, “depois de uma noite triste”, se sentiu “a rainha do mundo e queria passar essa realidade para o vídeo”. Para provar “que num dia normal podemos fazer um hino à vida” e que “não faz mal mergulharmos na dor, mas que não nos podemos entregar a ela. Nem a ninguém.” A canção tem, segundo ela, outro objectivo: “Inconscientemente procuramos sempre a aceitação, e a valorização exterior e nesta música convoco a importância de nos elevarmos. De deixarmos de ver o fim como uma perda e o passarmos a ver como uma nova oportunidade de nos fazermos mais felizes (mesmo que doa um bocadinho).”

Nascida em Alcobaça, Jüra (nome artístico de Joana Silva) trabalhou como bailarina, acrobata, actriz e em dobragens de filmes de animação, antes de se iniciar nas canções. Fez o Curso de Dança na Academia de Dança de Alcobaça e, depois, em Lisboa, estudou na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espectáculo (EPAOE) do Chapitô, terminando o curso “com distinção”, em 2017. Até lançar o seu primeiro EP, Jüradamor, em Maio de 2022, foi publicando nas plataformas digitais, uma a uma, as seis canções desse disco com videoclipes minimalistas, apresentando-se então em vários palcos. Nos dois concertos de Abril, será revisitado o EP Jüradamor, anunciando-se a estreia de novos temas.