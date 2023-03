Anunciado com três singles, estreia-se finalmente o novo álbum de Mary N. Nome? Better

Anunciado desde Fevereiro, com a publicação faseada de três singles e videoclipes, Lost, Spiders e Heaven (que aqui se reproduz), o novo álbum de originais da cantora, compositora e multi-instrumentista portuguesa Mary N chega às plataformas digitais esta sexta-feira. Chama-se Better e é o sucessor de Patience, o seu álbum de estreia, lançado em 2017. Com um total de dez canções, além das já citadas, inclui Ready, Florence, Gone, Immune, Tide, Always e Better, o tema que lhe dá título. “Este novo trabalho – explica a cantora no texto que anuncia a chegada do novo álbum – representa o meu amadurecimento como artista e pessoa. Quero passar a mensagem de que a felicidade não é ir atrás de uma vida perfeita, mas sim aprender a desfrutar e abraçar todos os momentos que a vida nos proporciona, quer sejam bons ou maus, para nos tornarmos sempre melhores.” Produzido por Mary N, o disco conta com a colaboração, como produtores, de Left e Suaveyouknow em três das faixas.

Mary N, de seu nome Mariana, nasceu em Lisboa há 27 anos. Segundo uma entrevista concedida ao site MIP (Made In Portugal) em 2016, por ocasião da publicação do seu primeiro single, Don’t wanna hear you, Mary N recebeu de presente a sua primeira guitarra aos 10 anos, a que se seguiram dois anos de aulas. Depois, como autodidacta, resolveu aprender piano, bateria e baixo, começando a compor as suas músicas “por volta dos 14/15 anos”, ao mesmo tempo que ia “desenvolvendo o canto”. A publicação, na internet, de versões suas de canções de outros artistas deu-lhe notoriedade e balanço para publicar em single os primeiros originais. A Don’t wanna hear you (com a participação de D8), seguiu-se Keep on dancing (2016), o álbum Patience (2017), os singles Speed of us, Ready (ambos de 2019), Trust your gut (2021) e Better (2022), que viria a dar nome ao seu disco actual. Antes deste, ainda lançou no início de Fevereiro um EP: What If.