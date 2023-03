Sexta na TV: Terror à Foo Fighters, a ressurreição de Matrix e ficção científica à portuguesa

Há também Abou Leila, Up Here, Crónica dos Bons Malandros e Acoustic Home.

CINEMA

Estúdio 666

TVCine Top, 19h45

Terror, música e Foo Fighters. É desta combinação que resulta o filme realizado por BJ McDonnell, a partir de um conto original de Dave Grohl. É interpretado pelos elementos da banda, que fazem deles próprios. Will Forte, Whitney Cummings, Jeff Garlin e Jenna Ortega juntam-se ao elenco. A acção passa-se numa mansão assombrada de Encino, em Los Angeles, que é escolhida pelo grupo para gravar o seu novo álbum. Mas o andamento dos trabalhos é perturbado por forças sobrenaturais, possessões demoníacas e mortes inexplicáveis. Parte da história aconteceu na realidade: foi naquela casa que os Foo Fighters registaram Medicine at Midnight, editado em 2021, um ano antes da morte do baterista Taylor Hawkins.

Matrix Resurrections

TVCine Top, 21h30

No início de Matrix, de 1999, Keanu Reeves era Thomas A. Anderson, um programador informático que, à noite, se transformava num hacker chamado Neo. Foi contactado por rebeldes, tomou um comprimido vermelho e descobriu que o mundo em que achava que vivia era uma ilusão e que os humanos eram mero gado para gerar energia para as máquinas que tomam conta do mundo. Nasceu, assim, o herói Neo. Seguiram-se dois filmes e várias peripécias.

No quarto filme da saga, assinado apenas por Lana Wachowski, ao contrário dos três anteriores, feitos em conjunto com a sua irmã Lily, a personagem de Keanu voltou, 20 anos após o que aconteceu em The Matrix Revolutions, a viver como Anderson em São Francisco, sem se lembrar do que lhe aconteceu antes. Algumas caras do passado voltam-se a cruzar com ele, mesmo que ele não as reconheça, e tem de tomar mais uma vez um comprimido vermelho para ver a realidade tal como ela é e não como a tentam fazer parecer.

Abou Leila

RTP2, 22h58

Este filme, que marcou, em 2020, a estreia do franco-argelino Amin Sidi-Boumédiène na realização, olha para a guerra civil da Argélia, que durou 11 anos entre 1991 e 2002. No centro, dois amigos de infância, Lofti (Lyès Salem) e S. (Slimane Benouari). Quando cresceram, ambos viraram polícias. Em 1994, ainda nos tempos iniciais do conflito, partem juntos para o deserto, que é uma zona onde os ataques ainda não têm chegado. Eles vão em busca de um terrorista chamado Abou Leila, uma missão que, para eles, não faz assim tanto sentido. Lofti quer proteger S., que o amigo sente estar menos preparado, do pior da guerra, algo a que Sidi-Boumédiène não poupa o espectador.

SÉRIES

Projecto Delta

Opto, streaming

Estreia. A ficção científica, que não é dos géneros mais explorados no audiovisual português, está no centro de Projecto Delta, a série da Opto, o serviço de streaming da SIC, que agora arranca. Bruna Quintas é Violeta, uma quase jovem adulta que vive em Avanca, Estarreja, com o pai, cuja vida é virada de pernas para o ar quando este se atira de um penhasco e fica em coma. Não tarda em perceber que os seus sonhos têm algo que ver com o assunto, e que há agentes secretos envolvidos nisto tudo. Uma criação de Tiago Pimentel, António Miguel Pereira e Gui Santos.

Up Here

Disney+, streaming

Estreia. Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, o oscarizado duo de escrita de canções, e Steven Levenson, que escreveu o libreto de Dear Evan Hansen, têm um vasto historial de serem responsáveis por musicais de palco e filmados. São os criadores desta comédia romântica musical realizada por Thomas Kail, o homem que encenou Hamilton. Passada em Nova Iorque em 1999, segue uma aspirante a escritora interpretada por Mae Whitman que se muda para a cidade e conhece lá um rapaz a quem é dada vida por Carlos Valdes. Entre canções e os pensamentos interiores de cada um que ganham corpo noutras personagens, apaixonam-se.

Crónica dos Bons Malandros

RTP1, 22h45

Reposição da versão televisiva do romance de Mário Zambujal que se estreou em Dezembro de 2020, no 40.º aniversário da edição do livro. Segue a quadrilha de Arnaldo Figurante, Adelaide Magrinha, Silvino Bitoque e comparsas, que assaltam o Museu Gulbenkian para roubar as jóias Lalique, na Lisboa dos anos 1980 – eles que nunca entraram num museu. A série é realizada por Jorge Paixão da Costa e tem guião de Mário Botequilha, com contributo do próprio Zambujal. As interpretações estão entregues a Marco Delgado, Maria João Bastos, Rui Unas, João Raposo, Adriano Carvalho, Manuel Marques e Joana Pais de Brito, entre outros. No primeiro episódio, os bons malandros começam a engendrar o “golpe do século”. Nos próximos capítulos, debitados à sexta-feira, conhecemos os golpistas individualmente, até ao final, em que o assalto se dá finalmente.

DOCUMENTÁRIO

Acoustic Home

HBO Max, streaming

Estreia T2. Depois de Dino D'Santiago e Plutónio na primeira temporada, as portuguesas Nenny e Ana Moura são convidadas da segunda época desta série documental espanhola que olha para protagonistas da música ibérica, falando com eles, os seus pares e outros vultos da cultura, e mostrando concertos acústicos. Os restantes dez visados são La Oreja de Van Gogh, Malú, Pablo López, Pol Granch, Ana Torroja, Álvaro de Luna, Abraham Mateo ou Sergio Dalma.