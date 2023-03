Este sábado, o mundo desliga as luzes para a Hora do Planeta

A iniciativa acontece este sábado, dia 25 de Março, às 20h30, em 187 países. Mais do que desligar as luzes por uma hora, pede-se tempo para pensar no planeta.

Este sábado, dia 25 de Março, às 20h30, pede-se que as luzes de monumentos e casas estejam desligadas durante 60 minutos. Durante a hora “às escuras”, a World Wide Fund for Nature (WWF) pede “a todos que dediquem 60 minutos a fazer algo positivo para o planeta”, lê-se no site da organização não-governamental (ONG).

Juntos, podemos criar um raro momento de união pelo planeta WWF

O destaque deste ano é para “a perda da natureza e a crise climática”. A uma escala global, a ONG espera que o projecto inspire a acção e a defesa de “mudanças urgentes”.

A iniciativa é desenhada não só para os indivíduos, mas também para empresas, líderes comunitários, vilas ou cidades – todos são convidados a fazer parte do que a WWF descreve como o “maior momento da Terra, para a Terra”.

Em Portugal, 57 municípios vão integrar a Hora do Planeta e vão apagar as luzes de monumentos e edifícios públicos. Juntam-se também 39 organizações e sete empresas.

Este dia foi celebrado pela primeira vez em 2007 em Sydney, na Austrália. Ao longo dos anos, o que começou numa cidade “espalhou-se para mais de 187 países” segundo a WWF.

Dedicar apenas uma hora ao planeta não é suficiente para combater e resolver os efeitos das alterações climáticas, explica a associação, mas é uma forma de criar envolvimento do público na preocupação pelo planeta e no activismo climático.

“Cidadania activa e afectiva”

Este ano, a Hora do Planeta vai além do apagão. Entre as 20h30 e as 21h30, a WWF pede que o foco das pessoas seja no planeta. Os indivíduos podem “criar o seu próprio evento”, sozinhos ou com família ou amigos, e dedicar-se a fazer algo de positivo pelo planeta.

A ONG sugere que se pense na alimentação: “O que produzimos para comer representa cerca de 29% de todas as nossas emissões de carbono”, para ajudar na descarbonização.

No guia Eat4Change, ficam algumas dicas de pequenas mudanças nos hábitos alimentares para fazer a diferença. Entre elas:

Evitar alimentos processados;

Escolher produtos locais, da época e frescos;

Reduzir a proteína animal e privilegiar a qualidade;

Evitar o desperdício;

Conhecer a origem dos produtos;

Fazer uma alimentação o mais variada possível.

Há ainda um peddy paper no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, que abordará várias questões relacionadas com a protecção do planeta, desde a alimentação, aos oceanos e pescas, às florestas e vida selvagem e à água doce.

As empresas e organização também estão a aderir à Hora do Planeta. O Hotel Ritz em Lisboa marca o Dia do Planeta ao desligar, durante uma hora, os néones azuis no telhado do hotel num "momento simbólico de reflexão sobre as alterações climáticas", explica Guilherme Costa, director-geral do hotel.

Caminha é também um dos municípios comprometidos à hora do planeta. Durante 60 minutos, vai desligar a luz de dez monumentos, mas não se fica por aí. Vai também ter um projecto que vai distribuir gratuitamente compostores domésticos e baldes para resíduos orgânicos, bem como oferecer uma formação de como reduzir o lixo orgânico nos resíduos indiferenciados e promover a reintrodução destes compostos no solo.

A comunidade Friends of Glass lança um desafio aos portugueses: usar esta hora para separar, de forma correcta, as embalagens de vidro que têm por casa. Mas "nem tudo o que é vidro deve ser depositado no vidrão", avisam. Para impulsionar e ajudar a concretizar a sua proposta, a associação sem fins lucrativos deixa cinco dicas: