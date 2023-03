Hospital de Santa Maria apresenta plano para resolver falhas na urgência de ortopedia

O Hospital de Santa Maria vai apresentar à Direcção Executiva do SNS (DE-SNS), até sexta-feira, um plano de resposta à situação das urgências de trauma e de ortopedia, adiantou a presidente do conselho de administra Ana Paula Martins. A falta de médicos tem condicionado a elaboração das escalas desta especialidade, sobretudo no período nocturno, levando a que o Hospital São José assegure a resposta nesta área durante essas falhas.

“Estamos a fazer o nosso trabalho, e até amanhã, vamos apresentar à Direcção Executiva um plano de resposta na situação do trauma à situação da ortopedia”, afirmou esta quinta-feira Ana Paula Martins, à margem do SNS Summit, que se realiza em Santa Maria.

O plano, adiantou, não será apenas para dar resposta ao momento actual, mas também no Verão. Nessa altura realizam-se as Jornadas Mundiais da Juventude, sendo o Hospital de Santa Maria a unidade de referência para o evento.

O objectivo deste plano é garantir “estabilidade” para assegurar o funcionamento 24 horas da urgência e uma das medidas passará pela criação de “uma bolsa de mais médicos disponíveis, de várias especialidades, não só da ortopedia”.

Mas poderá não ser a única medida. Ana Paula Martins não rejeita a possibilidade de se criar uma urgência partilhada com o Hospital de São José, com médicos do Santa Maria a completarem as equipas. “Se não conseguirmos resolver com os nossos recursos, com a tal bolsa de médicos que estamos a mobilizar - ortopedistas e outras especialidades para apoiarem o trauma - e continuarmos a precisar do enorme esforço que São José está a fazer, então teremos de partilhar os nossos recursos.”

Ainda a propósito das urgências e da questão da referenciação das pulseiras azuis e verdes, tema abordado no SNS Summit, a presidente do conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (a que pertence o Hospital Santa Maria) disse que “é urgente encontrar uma resolução” para estes utentes e que acompanhará a decisão que a DE-SNS tomará.

Embora a percentagem de pulseiras desta cor seja inferior à de outras unidades hospitalares, Ana Paula Martins explicou que o elevado número de horas acabam por ficar na urgência condiciona a capacidade de resposta dos serviços. “Sempre que um cidadão está aqui 12 horas, 15 horas, mesmo sendo verde e azul, é um problema para o SNS. É um problema para o Hospital de Santa Maria, que não está organizado no serviço de urgência para garantir comida a estas pessoas, para garantir apoio em termos até da sua medicação crónica”, disse.

Questionada sobre a questão da alimentação nas urgências – recentemente foi noticiado que houve doentes que estiveram várias horas sem alimentação, Ana Paula Martins afirmou que é uma “preocupação” para o hospital e que se tratou de “uma situação pontual”, relacionada com a ausência de assistentes operacionais que levaram a “uma ruptura no serviço de apoio”.