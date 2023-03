Pode-se revogar uma lei e salvar os seus efeitos? Uma carta registada mostra que sim

Parlamento debate quinta-feira proposta do executivo que revoga leis do tempo da pandemia.

O Parlamento debate esta quinta-feira uma proposta de lei do Governo que revoga várias leis do tempo da pandemia. O objectivo é promover uma espécie de regresso à normalidade no panorama legal, depois de, em Setembro passado, ter decidido não renovar a situação de alerta. No entanto, o executivo fixa uma regra: “Quanto a factos ocorridos durante a vigência da norma agora revogada, existem efeitos que podem substituir.” Uma carta registada ajuda a perceber o que o jargão jurídico quer dizer.