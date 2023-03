Fim das propinas e habitação: estudantes recebidos na residência do primeiro-ministro

Manifestações foram convocadas por algumas associações académicas para o dia anterior ao Dia do Estudante. Em Lisboa, estudantes foram recebidos pelo gabinete de assessoria do primeiro-ministro.

Centenas de estudantes de várias faculdades de Lisboa saíram esta quinta-feira à rua para pedir ao Governo o fim das propinas, mais alojamento estudantil público e a preços acessíveis, cantinas para estudantes e maior financiamento público no ensino superior.

A manifestação partiu da Faculdade das Belas-Artes da Universidade de Lisboa no início da tarde e, pelas 17h, concentrou-se junto ao palacete de S. Bento, onde alguns estudantes foram recebidos pelo gabinete de assessoria do primeiro-ministro, que se encontra em Bruxelas para participar no Conselho Europeu.

Mafalda Borges, presidente da Associação de Estudantes de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi uma das estudantes convidadas e entrar em São Bento. “Foram feitas promessas de uma reunião, mas disso estamos fartos, pelo que a luta na rua continua”, disse uma hora depois, à saída, ao P3. “Enquanto houver um estudante que não consegue estar no ensino superior por dificuldades socioeconómicas, vale sempre a pena lutar.”

A estudante considera que o “muro que se ergue perante os universitários” tem como “principais tijolos a falta da habitação a preços dignos e de bolsas”. “As bolsas não cumprem o propósito original, porque apenas cobrem o custo das propinas, ao invés de nivelarem o custo de vida dos jovens”, acrescenta.

Por isso, e apontando ao regime fundacional, Mafalda Borges volta a defender a gratuidade do ensino superior: “Os fundamentos das propinas, de melhor ensino e condições, não se verificam e, por isso, devemos acabar com esta barreira socioeconómica.”

"Partilho casa de banho com 30 estudantes"

Vasco Marrocano está a estudar em Lisboa há apenas alguns meses. Vindo da Covilhã, o aluno do primeiro ano da licenciatura de Pintura, na Faculdade das Belas Artes, de onde partiu a manifestação, confessou o stress para encarar “a nova vida”, mesmo tendo conseguido lugar numa residência pública. “Partilho edifício com 90 jovens e casa de banho com outros 30 estudantes”, ilustra.

Apesar da bolsa que cobre propinas e renda, Vasco Marrocano, 18 anos, alerta para os “200€ euros mensais adicionais, que obrigam a pensar regressos a casa e procurar emprego fora da área enquanto se estuda”. O estudante lamenta os “40€ gastos num fim-de-semana em casa”, argumentado que os universitários ficam “privados de momentos de paz, essenciais para a saúde mental”.

Marta Boavida, estudante algarvia do 2º ano do curso de Conservação e Restauro da FCT Nova, menciona o aumento do preço de uma refeição nas cantinas da Universidade Nova de Lisboa, que deverá passar a custar três euros a partir de Outubro. “O Governo e a universidade não estão a pensar na alimentação dos estudantes, que recorrem a alternativas como cafés e pequenos estabelecimentos”, relata.

No Porto, os estudantes reuniram-se esta tarde em frente à Reitoria da Universidade do Porto, na Praça de Gomes Teixeira. Também para esta quinta-feira estavam convocados protestos de estudantes em Castelo Branco, Aveiro, Braga, Algarve, Évora, Covilhã e Coimbra.