Parlamento de Israel aprova “a primeira lei do golpe judicial”

O Parlamento de Israel ratificou esta quinta-feira uma lei que que limita as circunstâncias em que um chefe de Governo pode ser declarado inapto para governar – uma lei vista como tido sido feita para evitar a possibilidade de que Benjamin Netanyahu pudesse ser afastado por uma decisão da procuradora-geral, Gali Baharav-Miara, que poderia declará-lo inapto na sequência do processo por corrupção.

O diário Haaretz considera-a “a primeira lei do golpe judicial” a ser aprovada pela coligação, uma alteração radical que implicará o fim do regime democrático de Israel, já que o Parlamento passa a não ter supervisão do sistema judicial ou outro contrapeso.

Israel não tem uma Constituição, mas apenas Leis Básicas, que são consideradas semi constitucionais e podem ser aprovadas ou revertidas por maiorias simples no Parlamento. Assim, a actual coligação no poder, que inclui partidos extremistas, aprovou esta medida por 61 votos a favor e 47 contra.

O afastamento de quem ocupa a chefia do Governo pode ser feito agora apenas de duas maneiras: pela própria pessoa ou se três quartos do Governo o declarar, podendo invocar motivos físicos ou psicológicos.

A procuradora-geral afirmara, no ano passado, que Netanyahu não devia interferir em planos para reformar o sistema judicial porque ele próprio está a ser julgado (foi acusado em 2019) e tem, por isso, um conflito de interesses. Netanyahu assinou um acordo em 2020 dizendo que não iria envolver-se em alterações ao sistema judicial, e a procuradora recordou recentemente que esse acordo era ainda válido.

Especulou-se que Baharav-Miara poderia declarar que Netanyahu não está apto a governar por causa desse acordo e desse conflito de interesses – a lei agora aprovada impede que isso aconteça.

Enquanto isso, os sinais de descontentamento iam-se amplificando.

O ministro da Defesa, Yoav Galant, terá pedido a Netanyahu para parar a legislação de reforma (para o Governo), golpe judicial (para a oposição), segundo o site Ynet. Galant tem sido uma voz a pedir consenso, e agora terá mesmo dito a Netanyahu que a legislação proposta irá destruir o Exército – e ter efeitos na relação com os Estados Unidos.

Do lado militar, mais reservistas estão a dizer que se recusarão a servir se o “golpe judicial” avançar. Os militares na reserva, que são chamados regularmente, são essenciais para as Forças Armadas de Israel.

E do lado dos EUA, o Presidente, Joe Biden, telefonou a Netanyahu para “deixar clara a preocupação” com o plano, mais um nível de subida de tom do aliado mais próximo do Estado hebraico, que tem feito vários avisos, públicos, em relação a medidas que terão efeitos no seu carácter democrático.

Nas ruas, os protestos mantinham-se, com esta quinta-feira a juntar dezenas de milhares de pessoas em várias cidades.

Em Telavive, o diário Times of Israel destacava um protesto de um grupo de familiares de militares mortos que se juntou em frente do Ministério da Defesa. “Sinto que estou à beira do abismo – um pequeno empurrão e caímos e não vamos voltar a levantar-nos”, disse Gavriella Zimmerman, cujo filho Amir foi morto em 2004. “Não foi por isto que Amir morreu, por um país destruído.”