Faculdade de Belas Artes de Lisboa tem tectos a ruir, de onde caem pombos e dejectos

Alunos denunciam ainda acabamentos degradados, problemas de infiltrações e de humidade, equipamentos desgastados ou avariados. Direcção diz que as aulas decorrem com normalidade.

A surpresa veio de cima e com estrondo. Numa sala do último piso da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde funciona um atelier para os alunos do mestrado de pintura, dois deles apanharam, no final de Fevereiro, um valente susto. Do tecto, caiu uma pilha de dejectos e esqueletos de pombos, juntamente com uma caixa de cartão onde se encontrava uma cria desta espécie, sobre os trabalhos que ambos desenvolviam. O que provocou danos nas obras de arte. O buraco foi, entretanto, tapado com uma placa, mas os alunos da escola deixaram de considerar o compartimento como local de trabalho seguro.