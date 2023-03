Do aquário ao teatro e à tapada, com miúdos pela mão e a Primavera no ar

VISITAS

Aquário Vasco da Gama

Março

Atenção Marias, Marianas, Mários ou Marcos: durante o mês de Março, à boleia das comemorações do 125.º aniversário, o aquário de Oeiras oferece a entrada a todos os visitantes que têm no primeiro nome a palavra "mar”.

É uma boa oportunidade para dar um mergulho no oceano e conhecer as diferentes espécies da costa portuguesa, os seus habitats e características biológicas, por meio de experiências interactivas.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 18h. Para quem não está abrangido pela campanha, a entrada custa 7€ (3,50€ dos quatro aos 12 anos e séniores).

Primavera na Tapada de Mafra

Março a Junho

Caminhadas, BTT, arborismo, passeios de charrete ou de carro eléctrico e piqueniques são algumas das propostas para aproveitar a beleza da Tapada Nacional de Mafra nesta nova estação.

Entre as riquezas a apreciar nos trilhos pedestres da floresta encantada estão ribeiras, vegetação e encontros com espécies emblemáticas como aves de rapina, veados, gamos ou javalis.

O parque está aberto todos os dias, entre as 9h e as 18h. O alinhamento e as condições de acesso às actividades podem ser consultados ao detalhe aqui.

Dia Mundial do Teatro no Lu.Ca

27 de Março

Para fazer a festa ao Dia Mundial do Teatro, uma visita que começa no passeio da Calçada da Ajuda (Lisboa) e entra pelo edifício do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões para mostrar “o que normalmente não se vê”. Palco, varandas técnicas, camarins e, até, o tecto, são alguns dos pontos no mapa que dá a conhecer os bastidores.

Segunda, às 10h30 e 14h30, com entrada livre (reservas através de bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt).

TEATRO

Frágil

23 a 26 de Março

A celebrar os 35 anos dedicados à arte bonecreira, o Teatro de Marionetas do Porto apresenta Frágil, a última encenação do fundador da companhia João Paulo Seara Cardoso (1956-2010).

Inspirada livremente no tema homónimo cantado por Jorge Palma, estimula a imaginação dos mais novos com um mundo onde “as regras não são o que são” e as coisas, tal como as pessoas, “gostam de ser outras coisas”.

No Teatro Helena Sá e Costa (Porto), quinta e sexta, às 10h30 e 15h (para escolas); e sábado e domingo, às 16h (famílias). Bilhetes entre 5€ e 8€.

Cordão

22 a 25 de Março

Pela Fértil Cultural, um espectáculo centrado no cordão umbilical, um fio que começa com uma semente e traz histórias de muitas vidas. “Como é que os bebés vão parar à barriga?” e “O que é este fio que está preso no bebé?” são duas das perguntas que abraçam a narrativa.

Na Black Box do Centro Cultural de Belém (Lisboa), com sessões no sábado, às 11h e às 15h (7€) – para escolas, de quarta a sexta, às 10h e 11h30 (3,50€).

Foto Cordão pela Fértil Cultural DR

Alfredo, O Coleccionador de Borboletas

25 de Março

No Cine-Teatro de Alcobaça, a companhia S.A. Marionetas leva a palco a peça que tem por base um conto de José Manuel Valbom Gil.

Versa sobre a paixão de Alfredo por borboletas vermelhas, “as mais raras”, e os obstáculos que enfrenta quando perde a sua mobilidade e se vê impedido de andar e saltar para apanhar as borboletas. O engenho, a vontade e a esperança marcam a moral da história.

Sábado, às 21h30, com bilhetes a 7,50€.

MUSICAL

Pinóquio: Uma Aventura Musical

A partir de 25 de Março

No Auditório do Casino Estoril, estreia-se a peça musical criada pela Artfeist a partir do clássico de Carlo Collodi. No centro da narrativa está Pinóquio, o boneco de madeira esculpido por Gepeto, que ganhou vida e a quem o nariz cresce sempre que mente.

Em cena aos sábados e domingos, às 14h, com bilhetes a 12,50€.

Xiribi Bá Bá Bá Bach

26 de Março

A Lua Cheia põe os bebés a sentir a música de Bach pois, asseguram, “a maior verdade é dita entre pausas e melodias”.

Com encenação de Sandra José, o espectáculo vai a palco no domingo, às 11h e às 16h30, na Casa do Coreto, em Lisboa. Os bilhetes custam 7€/criança e 9€/adulto (14€ o bilhete conjunto).

FESTIVAL

Curto-Circuito - Ciclo Mais Jovens

25 e 26 de Março

A segunda edição do evento desenhado pela Circolando e apontado aos mais novos traz no programa marionetas, dança, teatro, música, oficinas criativas, cinema e animação.

Assenta arraiais na Central Elétrica (CACE Cultural do Porto), sábado e domingo, entre as 15h e as 19h, desfiando as criações da Trupe Fandanga, Aldara Bizarro, Ana Jezabel, Angela Diaz Quintela e Taleguinho, entre outros. O Cinema Insuflável, o Atelier Guilhotina e um Mercadinho de Brinquedos também por lá andam a espalhar a sua magia.

A entrada é livre, estando sujeita a reserva para assistir aos espectáculos.

FESTAS

Festa da Primavera

25 e 26 de Março

A alimentação saudável e sustentável dá o mote à festa que tem lugar na Horta Pedagógica de Guimarães pelas mãos do Laboratório da Paisagem.

No programa estão mais de três dezenas de actividades para toda a família, com destaque para as visitas a uma casa construída para o efeito, o workshop de fotografia, as demonstrações culinárias, o concurso gastronómico, o mercado com produtos locais e biológicos, e o concerto de Nina Toc Toc (dia 25, às 17h, 15€ a 25€).

A entrada na festa é gratuita. O programa detalhado pode ser consultado aqui.