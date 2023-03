O Vinho da Casa vai chegar ao Porto com masters of wine, chef Michelin e artistas

A dois meses do evento que acontece de 19 a 21 de Maio na Foz do Douro, no Porto, os masters of wine Peter Richards, do Reino Unido, e Dirceu Vianna Junior, do Brasil, confirmam a presença nas masterclasses especiais. O Vinho da Casa, no espaço Indulgent by the sea, vai contar também com o chef Michelin Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio e terá ainda a actuação da cantora Cuca Roseta.

“Este é o tipo de evento ao qual amantes de vinho de todo o mundo vão querer ir”, afirma Peter Richards. “A concepção é criativa e ambiciosa. Os produtores e os vinhos são verdadeiramente de primeira classe. Vai ser uma honra provar estes vinhos e interagir com produtores tão brilhantes.”

Peter Richards, que guiará uma prova especial sobre vinhos tintos portugueses, apresentou durante 12 anos o programa mais visto nas manhãs de sábado na BBC e a sua última série sobre vinho, The Wild Side of Wine, rendeu-lhe a alcunha de David Attenbourough do vinho. Juntamente com a mulher, a actriz e também master of wine Susie Barrie, apresenta desde 2020 o podcast Wine Blast, considerado, no ano passado, o melhor do Reino Unido sobre vinho, pela Lux Life Food and Drink Awards.

Dirceu Vianna Junior, o único master of wine de língua portuguesa no mundo, fará a prova de vinhos brancos. “A intenção é fazer uma prova memorável, por isso escolhi os que, na minha opinião, são os melhores produtores de vinho branco de Portugal, para fazer algo realmente especial. Haverá vinhos inéditos, novos que vão estar engarrafados para o evento e vinhos velhos que quase já não existem no mercado, para mostrar o outro aspecto dos vinhos brancos portugueses: a longevidade. Será uma prova com várias surpresas.”

As masterclasses serão a actividade mais premium do evento que reúne 20 dos melhores produtores de vinhos portugueses. Além dos dois masters of wine, o director do PÚBLICO e crítico de vinhos, Manuel Carvalho, fará uma prova de vinhos do Porto. As masterclasses serão para apenas 20 pessoas.

O coração do Vinho da Casa será a degustação de 100 vinhos dos 20 produtores convidados, que estarão espalhados pelos vários ambientes da casa da década de 1930. Cada um mostrará cinco criações extraordinárias, e haverá vinhos como o espumante Velha Reserva 1991 de Mário Sérgio, da Quinta das Bágeiras, o Quinta do Noval Colheita 2007, Ramos Pinto Vintage 1983, Graham's Single Harvest 1974, Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2013, Vinhas Velhas Branco de 1990 de Luís Pato ou Tapada do Chaves Reserva Tinto 1978. Algumas colheitas mais antigas terão já poucas garrafas e será, para os apreciadores de vinho, uma oportunidade única para prová-los.

O evento é intimista e muito pessoal, para apenas 150 pessoas por dia. Durante duas horas e meia, os consumidores poderão degustar os vinhos que quiserem com os produtores e enólogos que os criaram, após o que podem usufruir de um jantar volante do chef Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, que no ano passado ganhou uma estrela Michelin, e também de todas as actividades e surpresas na casa, terraço e jardins. Todas as noites haverá pequenos shows e conversas com produtores e artistas em que os enólogos revelarão as suas outras paixões.

Dirk Niepoort, Luís Sottomayor (Casa Ferreirinha) e Pedro Baptista (Fundação Eugénio Almeida) vão cozinhar. Carlos Agrellos, da Quinta do Noval, vai tocar guitarra e cantar. Anselmo Mendes está a pensar cantar o fado. A primeira noite, do dia 19, vai encerrar com a cantora Cuca Roseta. E no domingo o evento termina com a participação especial da brasileira Adriana Calcanhotto. Ao longo dos três dias, haverá venda de vinhos através da Garage Wines com entrega em casa e a possibilidade de comprar também vinho a copo.

“Portugal é, sem dúvida, um dos países produtores de vinhos mais incríveis do mundo neste momento”, afirma o master of wine Peter Richards. “Os vinhos portugueses oferecem diversidade, elegância, carácter e valor como poucos outros e eu estou muito entusiasmado em poder destacar estas qualidades durante o evento”, finaliza Richards, que fará a sua masterclass em inglês.

Participam no evento os seguintes produtores: Adega do Mouchão (Iain Richardson), Anselmo Mendes, Barbeito (Ricardo Diogo), Casa da Passarella (Paulo Nunes), Casa Ferreirinha (Luís Sottomayor), Reynolds Wine Growers (Julian Reynolds), Fundação Eugénio Almeida (Pedro Baptista), Júlio Bastos, Luís Pato, Quintas das Bágeiras (Mário Sérgio), Niepoort Vinhos (Dirk Niepoort), Quinta do Crasto (Tomás Roquette), Quinta do Noval (Carlos Agrellos), Quinta do Vallado, Quinta do Vale Meão (Francisco Olazabal), Ramos Pinto (Jorge Rosas), Susana Esteban, Symington, Taylor's, Wine and Soul (Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges)

O "Vinho da Casa não é qualquer vinho, não é qualquer casa" é um evento do PÚBLICO e da Out of Paper, com patrocínio da Haier, DIAM e Maserati, apoio da ViniPortugal e da Câmara Municipal do Porto. A pré-venda de bilhetes começa no início de Abril.