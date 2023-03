Palmela celebra Queijo, Pão e Vinho: há festival na Quinta do Anjo (e muitas ovelhas)

A 27.ª edição do Festival do Queijo, Pão e Vinho da Quinta do Anjo, em Palmela, arranca no dia 31 de Março com mostras de produção de queijo, tosquia e ordenha de ovelhas e outras actividades tradicionais.

Organizado pela ARCOLSA - Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela e da Junta de Freguesia da Quinta do Anjo, o Festival do Queijo, Pão e Vinho 2023 decorre até 2 de Abril, este ano com 39 expositores.

"O Festival do Queijo, Pão e Vinho é uma das principais montras dos produtos regionais de qualidade da região de Palmela, disse à agência Lusa Francisco Macheta, da ARCOLSA, na apresentação do certame esta quarta-feira.

Foto A produção de queijo estará em destaque CM Palmela

"Uma vez que a ARCOLSA é a detentora da marca do queijo de Azeitão, que está alicerçado nos três concelhos da Arrábida - Palmela, Sesimbra e Setúbal -, nós convidámos a estarem presentes as câmaras municipais de Setúbal e de Sesimbra", acrescentou Francisco Macheta, adiantando que, por isso, "este ano o festival também vai ter um 'showcooking' ligado ao mar".

Para Francisco Macheta, o Festival do Queijo, Pão e Vinho é também uma oportunidade para o "contacto directo do consumidor com o produtor, sem haver intermediários".

Foto Queijo de Azeitão, quanto mais amanteigado melhor CM Palmela

Foto Tosquia e ordenha de ovelhas faz parte do show CM Palmela

"Toda a gente se queixa de que os intermediários é que que cobram comissões e fazem com que os produtos cheguem ao consumidor muito caros. Aqui temos a oportunidade de ter um contacto directo e comprar directamente ao produtor", sublinhou.

"Esse contacto directo é importante para os produtores, mas também para os visitantes, que podem comprar os nossos produtos a preços mais baixos", acrescentou.

Além do famoso queijo de Azeitão, os visitantes também podem adquirir directamente ao produtor diversos vinhos da Península de Setúbal, pão caseiro e doçaria regional, entre outros produtos, bem como usufruir dos diferentes espaços de restauração disponíveis no recinto do certame.

Nos três dias do Festival do Queijo, Pão e Vinho da Quinta do Anjo, a organização acredita que o número de visitantes deverá ser idêntico ao de anteriores edições, com uma média de cerca de 15 mil pessoas.