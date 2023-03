Pilotos da TAP marcam greve para a Páscoa

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), que representa os pilotos da TAP, aprovou esta quinta-feira a convocação de uma greve entre os dias 7 e 10 de Abril, período que corresponde ao fim-de-semana da Páscoa. A informação foi avançada esta noite pela SIC Notícias.

Em Janeiro, a TAP conseguiu evitar uma greve dos tripulantes depois de os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) terem votado a favor de uma última proposta de acordo apresentada pela transportadora. O acordo que a TAP celebrou com os tripulantes de cabina vai custar à companhia cerca de oito milhões de euros relativos a ajudas de custo complementares não pagas em 2021 e 2022.

Já o SPAC salienta agora que continua disponível para dialogar com o Governo e com a administração da transportadora para evitar a greve dos pilotos.

A actual administração da TAP foi demitida pelo governo. Luís Rodrigues, actual presidente executivo da SATA deverá ser nomeado para o mesmo cargo na TAP, nas próximas semanas.