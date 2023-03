Serão estes os vestígios da basílica de Vitrúvio, procurada há 500 anos?

Edifício foi desenhado há mais de dois mil anos por um romano a que os arquitectos e artistas do Renascimento deram nova vida. Encontrá-lo seria muito importante para o estudo do mundo clássico.

A maioria terá ouvido falar dele a propósito de Leonardo da Vinci e daquele que será, muito provavelmente, o mais reproduzido dos seus desenhos, o Homem Vitruviano. Posters e t-shirts com esta representação do corpo masculino em que o mestre da Renascença explora as proporções ideais a partir da leitura dos tratados de arquitectura do romano Vitrúvio é coisa que não falta.