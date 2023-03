Activistas climáticos deitam-se na barragem seca de La Vinuela em protesto

Os activistas e membros de organizações ambientalistas e de direitos humanos, como a Amnistia Internacional, Greenpeace, Fridays For Future, WWF e Extinction Rebellion, deitaram-se no solo do reservatório, que estava a 10% da capacidade após um período de seca severa, como apelo à defesa dos recursos naturais e dos direitos humanos.

As Nações Unidas deram início à sua primeira conferência sobre segurança da água em quase meio século, na quarta-feira, com um apelo aos governos para gerir melhor um dos recursos partilhados pela humanidade.

Um quarto da população mundial depende de água potável não segura, enquanto metade carece de saneamento básico, disse a ONU. Entretanto, quase três quartos dos desastres recentes têm estado relacionados com a água.

