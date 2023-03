Em nove dias quase 86 mil cidadãos da CPLP pediram certificados de autorização de residência

Desde que entrou em funcionamento, a 13 de Março, e até às 19h desta terça-feira, o novo portal criado pelo Governo para simplificar a emissão dos certificados de autorização de residência para cidadãos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) já recebeu 85.770 pedidos, divulgaram, esta quarta-feira, em comunicado conjunto, três gabinetes ministeriais.

A possibilidade de os cidadãos da CPLP acederem a este documento, em 72 horas e mediante um pedido realizado na plataforma online, foi anunciada pelo Governo no passado dia 10 de Março e está incluída num conjunto de medidas que deverá acelerar a resolução dos pedidos pendentes junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), cuja extinção está prevista para o final deste mês.

Em Fevereiro foi divulgado que existiriam cerca de 300 mil processos pendentes de regularização de imigrantes, 150 mil dos quais corresponderão a cidadãos da CPLP. A plataforma entretanto criada permite que, perante uma inscrição e o pagamento de 15 euros (o equivalente ao custo da emissão do cartão de cidadão), os imigrantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste possam ver os seus processos resolvidos com celeridade.

Segundo o comunicado emitido esta quarta-feira pelos gabinetes do ministro da Administração Interna, da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, dos 85.770 pedidos recebidos na plataforma disponível em www.sef.pt e www.eportugal.gov.pt, 74.725 deles já viram emitida a correspondente referência para pagamento das autorizações, por parte do SEF.

"Níveis de segurança inalterados"

No documento agora divulgado, relembra-se ainda que os pedidos submetidos diziam respeito a cidadãos da CPLP com manifestações de interesse entregues até 31 de Dezembro de 2022, mas que a plataforma também está disponível para todos os que sejam portadores dos “novos vistos consulares CPLP emitidos após 31 de Outubro de 2022”.

Os gabinetes governamentais garantem que, apesar da celeridade, “os níveis de segurança mantêm-se inalterados neste processo”, acrescentando que foram realizadas “4369 consultas de segurança prévias à emissão das autorizações de residência por terem surgido alertas na análise inicial”.

Deixando um apelo para que os cidadãos da CPLP “aproveitem esta oportunidade para regularizar a sua situação”, os responsáveis pelos gabinetes que assinam o comunicado lembram que com a regularização, as pessoas abrangidas passam a ter “acesso a direitos em domínios muito relevantes como educação, saúde, segurança, actividade profissional, formação profissional e justiça”.

Aquando da apresentação da plataforma, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, lembrou que esta medida surge na sequência do acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, que foi aprovado em Julho de 2021, e entrou em vigor a 1 de Janeiro do ano passado.

Na prática, ela permitirá agilizar os pedidos de autorização de residência de milhares de cidadãos que aguardavam pela regularização da sua situação. A incapacidade do SEF em dar resposta a todos os pedidos, sobretudo devido à falta de pessoal, tem sido criticada há anos. Em fase de reestruturação, prevendo-se a sua extinção para o final deste mês, e a entrega das suas funções em matéria de imigração à nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), o SEF está a tentar deixar o máximo de processos pendentes solucionados.

A regularização de imigrantes também deu um novo passo com a entrada em vigor, em Novembro passado, da última alteração à Lei dos Estrangeiros, que permite que qualquer cidadão que queira vir residir e trabalhar em Portugal possa pedir um visto de procura de trabalho.

Apesar de ainda ser desconhecido de muitos empregadores, já foram emitidos quase três mil destes vistos pelos consulados, segundo o PÚBLICO adiantou esta semana.