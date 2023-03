Costa critica Comissão Europeia por ficar “muito aquém” na reforma da electricidade

António Costa defendeu esta quarta-feira no debate preparatório do Conselho Europeu desta quinta e sexta-feira, no Parlamento, que a Comissão Europeia ficou "muito aquém" na sua proposta para a reforma do funcionamento do mercado da electricidade europeu.

"No mercado da electricidade, claramente, a Comissão Europeia ficou muito aquém do que era desejável", declarou o primeiro-ministro, considerando que "era altura para pôr termo definitivamente às regras marginalistas de fixação do preço da electricidade", visto que "as energias renováveis já estão suficientemente maduras para não precisarem deste apoio indirecto por via dos preços". "Devia ter sido mais ambiciosa", rematou.

Ainda assim, Costa disse esperar que se possam "aprofundar soluções", criando "cláusulas de emergência que se aproximem da solução ibérica", e implementando a "fixação de contratos de longo prazo".

O primeiro-ministro defendeu ainda que "vamos no bom sentido" com a "ideia" da Comissão de que, no âmbito do regresso às regras orçamentais, as "trajectórias de redução da dívida devem ser negociadas Estado a Estado". Mas lamentou que continue "a haver uma falha sistémica" por não existir um "mecanismo permanente de estabilização das situações económicas".

O Conselho Europeu, que contará com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, debaterá ainda a competitividade da economia europeia e o mercado único, a política comercial da UE e a guerra na Ucrânia.

Sobre o primeiro ponto, o primeiro-ministro considerou o novo quadro temporário de auxílios estatais da Comissão "importante" e "equilibrado" para "responder aos desafios que os EUA colocam à fixação e manutenção de empresas industriais na UE" e "assegurar um relativo equilíbrio entre os Estados-membros".

Costa argumentou também que é "fundamental insistir na conclusão da união do mercado de capitais com a aprovação da garantia de depósitos".

Sobre a Ucrânia, defendeu que se deve "proceder a um estreitamento do diálogo entre a UE e as Nações Unidas" para que as sanções europeias contra a Rússia e a Bielorrússia não afectem a "segurança alimentar".

Em relação à política comercial, o chefe do executivo defendeu que se continuem e concluam acordos com outros parceiros globais, em particular, o Acordo com o Mercosul.