Desordem Mundial. Ucrânia: guerra de escolha e guerra existencial

Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, é a convidada especial esta semana.

O Desordem Mundial regressa à Ucrânia, agora na companhia de Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), convidada especial esta semana. Discute-se o momento histórico que vivemos e os desafios existenciais da Europa. Fala-se ainda sobre a candidatura conjunta entre Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial de 2030, do acordo entre Kosovo e Sérvia e da visita de Xi Jinping a Moscovo. No final, livros e música.

