Tapada de Mafra: “experiências únicas” da Primavera numa floresta encantada

“É hora de sair de casa, aproveitar o ar puro e apreciar toda a beleza da natureza!”. O desafio vem da cooperativa que gere a Tapada Nacional de Mafra, que tem em marcha um programa para aproveitar a beleza da nova estação nesta floresta encantada.

E se o cenário – criado em 1747 por D. João V para servir de parque de lazer ao rei e à corte, e que faz parte do conjunto classificado pela UNESCO como Património Mundial, integrando também o Convento de Mafra e o Jardim do Cerco – já vale a visita por si, na estação das temperaturas amenas e da “natureza em abundância” ganha toda uma dimensão no que toca ao desfrutar da fauna e da flora no seu esplendor.

À espera dos visitantes estão, por exemplo, quatro percursos pedestres para os andarilhos se fazerem ao caminho de forma autónoma.

Sinalizados por cores, conforme o grau de dificuldade e duração, começam no Percurso Azul, caminho “fácil” com quatro quilómetros e meio, “perfeito para quem tem crianças pequenas” ou “simplesmente não consegue ou gosta de grandes caminhadas”, salientam na nota que apresenta o programa. Para passeios mais longos e de nível moderado, basta seguir as setas dos percursos Vermelho, Verde e Amarelo, cada um com cerca de oito quilómetros e molduras paisagísticas distintas.

Entre as riquezas a apreciar nestes trilhos pedestres estão ribeiras, mato e floresta, e também encontros com aves de rapina, veados, gamos e javalis, espécies emblemáticas da Tapada. O Celebredo e o chalé do Rei D. Carlos complementam o quadro, numa experiência que pode ser enriquecida com um audioguia interactivo.

Tapada Nacional de Mafra DR/ Tapada Nacional de Mafra Percurso pedestre na Tapada Câmara Municipal de Mafra Percurso pedestre na Tapada Câmara Municipal de Mafra Fotogaleria Tapada Nacional de Mafra DR/ Tapada Nacional de Mafra

Outra das propostas por cores é o passeio de BTT. Entre o Branco (oito quilómetros) e o Amarelo (14 quilómetros), a ideia é levar a bicicleta e pedalar ao longo do vale da Tapada e por áreas mais isoladas.

No departamento dos “desafios todo-o-terreno”, há ainda um percurso de Corrida na Floresta. Tem 14 quilómetros e convida a fazer uma mini-maratona com um grupo de amigos.

Para quem prefere dar descanso às pernas e aos sapatos, é possível visitar o espaço num carro eléctrico. Com os galões da ecologia e da sustentabilidade, o Eco Passeio é conduzido pelo staff do parque de acordo com o gosto do visitante. “Tem 15 temas que o ajudam a explorar, a interpretar o espaço e a reconhecer as características dos animais e dos ecossistemas, enquanto observa (...) a nossa floresta encantada”, descrevem.

À excepção do Eco Passeio, com bilhetes dos 5€ aos 10,50€, o acesso a cada actividade tem um custo associado entre 5€ e 6€ (bilhete único nos dias úteis, pago a partir dos quatro anos).

Aos fins-de-semana e feriados nacionais, estão disponíveis passes de dia. Com valores entre os 5€ e os 17,50€, e servindo os diferentes interesses e temáticas, permitem o acesso aos percursos pedestres, ao BTT, ao Eco Passeio com guia, ao circuito de arborismo e a experiências que tanto dão a Conhecer a Tapada como se passeiam Nos Trilhos D’el Rei D. Carlos, sem esquecer as sessões de observação As Abelhas e a Floresta e O Voo das Aves de Rapina.

No lote de experiências estão ainda visitas ao apiário para vestir o fato de apicultor, percursos de BTT guiados e actividades “únicas” como a Caça às Hastes (Abril), Nós e Aves (Maio) e À Noite na Tapada - Os Pirilampos (Maio/Junho), cujas datas certas serão anunciadas em sede própria (Facebook e Instagram) por dependerem “do ciclo natural dos animais e do ambiente”. Na agenda, para breve, estão também passeios de charrete e um serviço de aluguer de bicicletas.

Os piqueniques são bem-vindos, por conta própria ou com cestas preparadas pelo parque – da Cesta Tradicional a 34,50€ à Saudável a 38€, mediante reserva em rececao@tapadademafra.pt ou 261 814 240. Guarnecido com um parque de merendas exclusivo para os visitantes, o lugar é também servido com WCs, cafetaria e uma loja com produtos da região.

A Tapada Nacional de Mafra está aberta todos os dias, entre as 9h e as 18h. Os horários do programa de Primavera podem ser consultados ao detalhe aqui.