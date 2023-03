Passeios, gastronomia e música: Reservas da Biosfera em festival para seduzir visitantes

Pela primeira vez, as Reservas da Biosfera portuguesas vão ser palco de um festival que une a biodiversidade destes lugares classificados pela UNESCO a uma programação recheada de actividades. De 21 de Abril a 7 de Maio, há passeios e visitas guiadas, oficinas artísticas, cozinha ao vivo, exposições, debates e música, entre outros.

A estreia do Festival das Reservas da Biosfera de Portugal vai ter em destaque as Berlengas, Santana (Madeira) e Graciosa (Açores), onde vão decorrer os “eventos centrais” desta primeira edição, mas todas as Reservas da Biosfera participam com “eventos espelho” promovidos localmente, num total de “mais de uma centena de actividades”, anuncia a organização. A entrada é gratuita, embora muitas actividades estejam sujeitas a inscrição prévia e vagas limitadas.

O objectivo passa por dar a “conhecer de perto a singularidade do território natural e cultural destes territórios, bem como as características e tradições das suas comunidades resilientes”. O festival promete trazer “um olhar único e improvável” sobre estes lugares, “verdadeiros laboratórios vivos de sustentabilidade”, “celebrando cruzamentos criativos entre diferentes expressões artísticas e manifestações identitárias das comunidades”.

Para a Reserva da Biosfera das Berlengas, nas icónicas ilhas ao largo do Cabo Carvoeiro (Peniche), está prevista a inauguração, no primeiro dia do festival, da exposição BerlengAzul – A Riqueza abaixo da linha de água, mas também uma visita orientada “das pardelas aos piratas” e residências artísticas, além da cerimónia de encerramento do festival.

Nos Açores, o primeiro dia do evento na reserva natural da Graciosa conta com a inauguração de várias exposições, música, ateliers, palestras, gastronomia e a divulgação da Marca Biosfera Açores, no Picadeiro António Maria da Cunha, enquanto no dia seguinte prometem-se showcookings dedicados ao caldo de peixe e à famosa queijada da Graciosa. Está ainda programada uma “limpeza subaquática” ao largo da ilha açoriana, revela a nota de imprensa.

Já em Santana, na ilha da Madeira, o festival arranca com a abertura da feira agrícola e exibição do filme Cartas de Fora, de Luís Miguel Jardim, enquanto o segundo dia é pontuado pela feira do pão e artesanato. Nesse sábado, as celebrações do Dia Mundial da Terra decorrem na Reserva da Biosfera da Ilha de Porto Santo. Até 7 de Maio, haverá ainda “percursos pedestres e exposições de projectos desenvolvidos pelas próprias reservas”.

Além de pretender “reforçar o conhecimento público das 12 Reservas da Biosfera” do país, o festival procura também “acrescentar valor e conhecimento científico aos territórios portugueses classificados pela UNESCO, através da partilha de conhecimento e boas práticas entre cidadãos e residentes, entidades públicas e privadas”.

O evento é promovido pela Quaternaire, em parceria com as Reservas da Biosfera de Portugal, e decorre no âmbito do projecto Reservas da Biosfera: territórios sustentáveis, comunidades resilientes.