Um jardineiro pedala da Inglaterra à Índia pela defesa dos solos agrícolas

São uns 30 mil quilómetros. Rens Goede, apoiante do movimento Save Soil, iniciou agora a viagem que cruzará 30 países. Quer chamar a atenção para a degradação dos solos e o futuro da agricultura.

Um jardineiro de Amesterdão iniciou uma odisseia de bicicleta de 30.000 km de Londres à Índia esta quarta-feira, como parte de uma campanha de sensibilização para a degradação dos solos.

A viagem de Rens Goede tem por meta a cidade de Coimbatore, no sul da Índia, e integra o apoio ao movimento Save Soil - Salve o Solo.

Goede irá cruzar 30 países e pensa passar os próximos dois anos a cumprir o plano.

"Decidi que posso fazer mais. Adoro andar de bicicleta, por isso pensei: faz uma loucura, mete-te na bicicleta e simplesmente fá-lo", contou o jovem de 31 anos à Reuters.

"Se não agirmos agora, (o solo) irá degradar-se ainda mais e as gerações futuras irão sofrer muito; devemos evitar isso. Nós somos a primeira geração... que pode inverter esta situação".

A missão de Goede espelha a do yogi indiano Sadhguru, que no ano passado realizou a mesma viagem, mas em motocicleta, lançando o movimento Save Soil - Salve o Solo".

O movimento, apoiado por organizações como o Programa Alimentar Mundial, diz ter como objectivo "destacar a crise global de degradação dos solos e apoiar os governos na implementação de mudanças políticas concretas para a saúde dos solos".

Foto Rens Goede antes da partida de Londres Save Soil/REUTERS

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a erosão do solo poderá levar a uma perda de 10% na produção agrícola global até 2050.

A viagem de Rens Goede agora iniciada pode ser seguida no Instagram e também apoiada via GoFundMe. "Com o fundo vou planear organizar eventos pelo caminho, reparar a bicicleta e suportar os custos que aparecerão ao longo da viagem. O que restar será doado para plantar árvores", escreve o jardineiro ciclista.

"A situação neste momento é alarmante, a cada cinco segundos perdemos o tamanho de um campo de futebol de solo saudável, resultando em cerca de 60% menos comida para 9,5 mil milhões de pessoas em 2050", refere, deixando um convite: "Também quero convidar cada um de vocês a darem um passo em direcção a uma vida mais consciente"!