As estrelas do novo Olaria de Aveiro são as iguarias da região: das enguias à carne marinhoa

O Restaurante Olaria, em Aveiro, ganhou nova vida e novos donos, trazendo para a ribalta algumas das principais iguarias da região. Das enguias à carne marinhoa, sem esquecer as ostras, a salicórnia e o bacalhau, são os produtos da terra - ou nela transformados, como é o caso do “fiel amigo” - quem assume lugar de destaque na carta. Mudou o conceito, também a decoração, mas mantêm-se os atractivos-chave da casa: a vista para a ria de Aveiro (lago Fonte Nova) e a relevância histórica do edifício no qual o Olaria se encontra instalado (antiga Fábrica Jerónimo Pereira de Campos).

Agora sob a alçada do grupo Hoti Hotéis, que detém várias unidades Meliá, Tryp e Star Inn, entre outros, o Olaria tem pretensões de “elevar ainda mais a excelência da gastronomia” da cidade. Uma missão que está por conta dos chefs Daniel Matias e Ricardo Fernandes - o primeiro é o chef executivo do vizinho e “irmão” Meliá Ria -, responsáveis pela ementa que começa logo por sugerir, para entrada, enguias de escabeche (12 euros), ostras da Ria de Aveiro, lima e salicórnia (10 euros) línguas de bacalhau e maionese de alho (8 euros), entre outras propostas.

À beira da ria, e a poucos minutos do mar, não podia faltar a sopa de peixe e marisco (5 euros), a rivalizar com o creme de legumes e o caldo verde. Para pratos principais, as opções dividem-se entre os pratos de peixe e os de carne. Nos primeiros, destaque para as pataniscas de bacalhau (12 euros), caldeirada de peixes (40 euros, para duas pessoas) e o bacalhau com natas à moda de Aveiro (9 euros). No que toca às carnes, a estrela é a marinhoa, raça autóctone oriunda da região, nomeadamente nas versões tomahawk de marinhoa 900 g (55 euros) e hambúrguer de marinhoa (9,5 euros).

Ostras da Ria de Aveito, salicórnia e lima ADRIANO MIRANDA Vazia na Brasa ADRIANO MIRANDA Linguas de bacalhau, maionese de alho e tinta de choco ADRIANO MIRANDA Um convidado: o polvo com migas de espargos á alentejana ADRIANO MIRANDA Fotogaleria Ostras da Ria de Aveito, salicórnia e lima ADRIANO MIRANDA

Para os vegetarianos, a carta sugere, como entrada, a variedade de cogumelos salteados, frutos secos e soja (5 euros), e o risoto de legumes (9 euros) e o beyond meat com creme de tomate (12 euros), para prato principal.

Há mais estrelas: os néctares da Bairrada

Escusado será dizer que a carta de vinhos que também reserva lugar de destaque aos vinhos da região da Bairrada, ainda que não deixe de lado as outras regiões vitivinícolas do país. “Da Bairrada temos muitas mais opções de vinhos”, destaca Ana Gouveia, directora do Meliá de Aveiro, que passou assim a contar com mais um espaço de restauração na cidade - o próprio hotel dispõe de um restaurante.

“Quando o Olaria ficou sem ninguém, pareceu-nos que seria uma boa oportunidade para chegarmos às pessoas da região. As pessoas daqui têm a ideia de que o Restaurante do Lago, do hotel, é apenas para hóspedes”, enquadra a directora.

Foto Restaurante Olaria em Aveiro ADRIANO MIRANDA

Para já, a avaliar por estes primeiros dias de funcionamento do “novo” Olaria, a aposta parece estar ganha. Não têm faltado interessados em subir ao primeiro andar do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro - equipamento que passou a ocupar a antiga fábrica de cerâmica construída entre 1915 e 1917 - e em sentar-se à mesa do agora moderno e cosmopolita restaurante.

Está aberto de segunda-feira a sábado, com a cozinha a funcionar das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30 (encerra aos domingos e feriados).

Foto Um dos chefs do Olaria, Ricardo Fernandes ADRIANO MIRANDA