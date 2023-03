Mário Vaz cede lugar a Luís Lopes na Vodafone

A Vodafone Portugal anunciou esta quarta-feira que vai passar a ser liderada, a partir de 1 de Abril, por Luís Lopes, ex-gestor da Zon e da Nos, que está há quase uma década no grupo Vodafone. Quanto ao actual presidente executivo da Vodafone, Mário Vaz “prossegue a sua carreira como CEO [presidente executivo] da Vodafone Espanha” a partir da mesma data, adiantou a empresa de telecomunicações.

“Luís Lopes, 50 anos, é licenciado em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico e trabalhou nos primeiros 10 anos da sua carreira profissional na Procter & Gamble e na McKinsey & Company”, recorda a Vodafone.

“Em 2004, ingressou na Portugal Telecom e em 2006 integrou a Comissão Executiva da PT Comunicações”, refere a nota. Esteve na equipa de gestão da antiga PT Multimédia (quando esta foi separada do grupo PT na sequência da tentativa de compra por parte do grupo Sonae) durante a presidência de Rodrigo Costa (actual presidente da REN), que veio a dar origem à Zon e que entretanto se fundiu com a Optimus, permitindo a criação da Nos.

“Anos mais tarde passou a exercer o cargo de COO [administrador com o pelouro das operações] da Nos, função que assumia quando, em 2014, se juntou ao Grupo Vodafone”, onde desempenhou várias funções.

“Recentemente, foi nomeado Director for Fibre & Partnerships na Vodafone Alemanha”, cargo que deixará para liderar a terceira maior empresa do sector das comunicações em Portugal, que tem em análise na Autoridade da Concorrência uma operação de compra da Nowo, o quarto operador do mercado.

“A liderança da Vodafone Portugal é um desafio que me deixa honrado e que me permite continuar a contribuir para o crescimento do Grupo Vodafone”, indicou o gestor no comunicado divulgado pela empresa.

“É com entusiasmo e orgulho que substituo o meu colega Mário Vaz, responsável por uma década de reconhecidos resultados na Vodafone Portugal”, afirmou ainda Luís Lopes.

Ao fim de dez anos, Mário Vaz deixará a liderança da Vodafone Portugal, para desempenhar o mesmo cargo em Espanha. Entre “outros atingimentos” deste mandato, a Vodafone destaca o “desafio de transformação de um operador móvel para um operador convergente”, que tem hoje uma quota de mercado na banda larga fixa “superior a 20% e de cerca de 19% na TV” e cuja rede de fibra chegava em 2012 a 200 mil casas e que hoje está acima dos 4,2 milhões.

“Tendo feito parte desta empresa desde o primeiro dia da sua presença no mercado até 31 de Março de 2023, não há lugar a despedidas ou a sentimentos de saudade”, afirmou o gestor numa nota dirigida aos colabores e citada no comunicado. Mário Vaz garante que depois de deixar o cargo, continuará “a acompanhar de muito perto” o percurso da Vodafone Portugal.