Nuno Borges cede diante de Ruusuvuori em Miami

Ao sexto encontro que realizou em cinco dias, Nuno Borges sofreu uma derrota. O número um português, actual 68.º no ranking mundial, não teve as forças necessárias para contrariar o bom ténis do finlandês Emil Ruusuvuori, um dos valores emergentes do circuito masculino, que venceu por 6-1, 6-4.

A falta de energia fez-se sentir logo no início, com Borges a colocar muito poucos primeiros serviços válidos – oito em 22 tentativas no primeiro set – o que o tornou vulnerável aos breaks.

O tenista nascido na Maia há 26 anos entrou melhor na segunda partida, mas Ruusuvuori (54.º) mostrou-se sempre mais sólido e, na segunda oportunidade, a 4-4, fez o break fatal, para concluir o encontro ao fim de 80 minutos de jogo.

No torneio feminino, Bianca Andreescu (31.ª) ganhou o duelo entre campeãs do US Open – ambas com ascendência romena e nascidas no mesmo hospital de Toronto, no intervalo de dois anos – ao eliminar a britânica Emma Raducanu (72.ª), vencedora em 2021, por 6-3, 3-6 e 6-2. Só à sétima tentativa é que Raducanu logrou quebrar o serviço da adversária, o que lhe permitiu ganhar a segunda partida. Mas a tenista de 20 anos não aproveitou nenhum dos quatro break-points de que dispôs no terceiro set e Andreescu voltou a superiorizar-se.

“Nunca sabemos o que esperar; queria jogar o melhor ténis e acho que consegui. Não deixei que as minhas emoções negativas levassem a melhor, mantive-me positiva, com energia e nunca desisti”, explicou Andreescu, autora de 32 winners, incluindo sete ases. A canadiana passou por momentos difíceis desde que foi campeã do US Open em 2019 e ainda não ganhou um torneio desde o sucesso em Nova Iorque.

No último torneio, em Indian Wells, as duas jogadoras foram eliminadas pela número um mundial, Iga Swiatek; Andreescu na terceira ronda e Raducanu na eliminatória seguinte. Mas a polaca ressentiu-se de uma lesão lombar na meia-final, em que perdeu com Elena Rybakina, e desistiu do Miami Open, onde defendia o título.

Entretanto, no challenger de Las Franquesas del Valles, o número um português de pares, Francisco Cabral, juntou-se ao australiano Max Purcell (actual campeão de pares do torneio de Wimbledon, com o compatriota Matthew Ebden) e derrotaram na ronda inaugural o sueco Filip Bergevi e o grego Petros Tsitsipas (irmão de Stefanos), por 6-3 e 6-2.

Purcell (99.º) é igualmente o primeiro cabeça de série do torneio de singulares, onde Gastão Elias (222.º) assegurou a presença nos quartos-de-final. O tenista da Lourinhã somou a segunda vitória no quadro principal, sobre o búlgaro Adrian Andreev (197.º), por 6-4, 6-3. Nos “quartos”, Elias vai defrontar o chinês Bu Yunchaoket (266.º).