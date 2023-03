Quinta na TV: Pela China de Comboio, entre o Quénia e o Donbass

As sugestões passam também por rankings de fenómenos extremos, um retrato de Beatriz Costa, Os Crimes de Limehouse, mais uma fornada de Foodies Famosos e Portugal a caminho do Euro 2024.

CINEMA

Os Crimes de Limehouse

Nos Studios, 21h15

O espanhol Juan Carlos Medina dirige esta história de terror, baseada no livro do escritor inglês Peter Ackroyd. Na Londres dos anos 1880, as profundas desigualdades sociais da Revolução Industrial fazem nascer bairros onde a miséria humana prolifera. Limehouse é um dos mais notórios.

É ali que várias pessoas são encontradas mortas. Muitos acreditam ser obra de uma criatura sobrenatural. Depois de diversos esforços da Scotland Yard para solucionar o caso, o inspector Kildare (Bill Nighy) é chamado a conduzir as investigações.

O Fiel Jardineiro

AMC, 22h10

Numa zona remota do Quénia, a activista Tessa Quayle (Rachel Weisz) é brutalmente assassinada. O marido dela, um pacato diplomata (Ralph Fiennes), embarca numa perigosa odisseia para perceber o que aconteceu – uma viagem que o leva aos meandros da indústria farmacêutica e às verdades que a mulher estava à beira de revelar.

Baseado no best-seller de John Le Carré, o thriller de Fernando Meirelles foi nomeado para quatro Óscares e arrecadou um: melhor actriz secundária para Weisz.

Donbass

TVCine Edition, 00h55

Assinado pelo cineasta bielorruso Sergei Loznitsa e escolhido para abrir a secção Un Certain Regard no Festival de Cannes de 2018, onde recebeu o prémio de melhor realizador, Donbass debruça-se sobre os conflitos separatistas de 2014, nessa região da Ucrânia.

Embora de ficção, o filme é constituído por vários episódios que retratam acontecimentos reais nos territórios ocupados. Valeriu Andriuta, Lyudmila Smorodina, Olesya Zhurakivska, Lyudmila Smorodina e Boris Kamorzin dão vida às personagens principais.

DOCUMENTÁRIO S

Beatriz Costa - A Alegria É a Minha Religião

RTP2, 11h11

Retrato de uma das mais queridas actrizes portuguesas, a “menina da franja” lembrada como a costureira Alice d’A Canção de Lisboa (1933) ou a lavadeira Gracinda d’A Aldeia da Roupa Branca (1939). A realização é de Laurent Filipe; a autoria, de Paula Castelar e Henrique Mateus.

Top 10 Clima Extremo

Odisseia, 18h

Tempestades, tornados, incêndios e outros fenómenos meteorológicos extremos, estranhos, históricos ou catastróficos são organizados em rankings temáticos. Hoje arranca a terceira época. É composta por seis episódios debitados semanalmente, sempre em dose dupla.

Pela China de Comboio

RTP2, 20h36

Estreia. Nesta série documental de produção sino-francesa, tão depressa se aprende a pilotar drones sobre arranha-céus como a meditar no templo de Shaolin. O lado mais moderno da China convive com as tradições mais ancestrais, num mapa em que a linha férrea é o eixo a partir do qual se desenha a descoberta do país.

A bordo, como anfitriões, vão a jornalista chinesa Xu Li e o cineasta francês Jérémy Angelier. A primeira viagem de comboio começa em Shenzhen e termina em Pequim. Ao todo, serão seis episódios com mais de 30 paragens, com embarque de segunda a sexta.

Foodies Famosos

Casa e Cozinha, 22h

A série que revela o que comem os famosos entra na segunda temporada. No primeiro episódio, é a actriz Salma Hayek quem partilha os seus hábitos alimentares e as suas preferências, sem deixar de mencionar as suas origens gastronómicas mexicanas.

Melanie C, Helen Mirren, Alicia Vikander, Penélope Cruz, Eva Longoria, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Zac Posen, Jack Black e Selena Gomez são estrelas dos próximos capítulos, para ver de segunda a sexta.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Liechtenstein

RTP1, 19h36

A selecção portuguesa estreia-se no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 frente ao Liechtenstein. Sem Pepe no plantel, dispensado por motivos físicos, a equipa das “quinas”, agora comandada por Roberto Martínez, entra em campo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde cabe ao norueguês Espen Eskås arbitrar a partida.

No próximo domingo, os convocados lusos rumam ao Estádio do Luxemburgo para defrontar a selecção local, num jogo que também será transmitido em directo pela RTP1, por esta hora.