Uma mãe-coragem sem cinema à sua altura

História de um dos episódios mais repugnantes, mas também de consequências mais determinantes, do racismo americano no século XX, Justiça para Emmett Till reconstitui os acontecimentos que conduziram ao assassínio, em meados da década de 1950, de um miúdo negro de 14 anos algures no Mississippi, e sobretudo, na segunda parte filme, a luta da sua mãe (que, encarnada por Danielle Deadwyler, é a verdadeira protagonista do filme) para que a morte de Emmett tenha o máximo de consequências, não apenas judiciais mas também políticas e sociais.

