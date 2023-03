Dez perguntas que as crianças fazem sobre dinossauros

Quantos anos viveram os dinossauros? Quando é que apareceram na Terra? Porque é que uns têm dentes pequenos e outros grandes? Como era o dia de um dinossauro? Com a ajuda do Centro Ciência Viva de Lagos, levámos as perguntas de dez crianças a dois paleontólogos portugueses e pedimos-lhes que esclarecessem as curiosidades sobre estes animais.

Divirta-se aqui a ver o que perguntaram alunos do Centro Escolar da Luz (do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, no Algarve) e o que lhes responderam os paleontólogos Elisabete Malafaia e Octávio Mateus. O cenário inclui ilustrações e fósseis de dinossauros a sério.

Leia mais sobre dinossauros.