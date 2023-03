Primavera: temperaturas podem chegar aos 28 graus na próxima semana

A Primavera chegou esta segunda-feira e o calor chega em breve. No início da próxima semana, as temperaturas vão subir e "as pessoas vão sentir o calor", avança a meteorologista Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta semana, as temperaturas máximas vão variar entre os 15 e os 23 graus no território continental, segundo as previsões, enquanto as mínimas podem oscilar entre os 3 e os 12 graus. As mínimas poderão descer ligeiramente no final da semana, mas sem "grandes alterações".

Estão ainda previstos alguns períodos de nebulosidade e chuva para o Minho e a região Norte Litoral, devido à “passagem de uma superfície frontal na região Norte”, como afirma a meteorologista do IPMA. No entanto, na sexta-feira, a precipitação vai ser mais fraca, principalmente durante a noite, com a superfície frontal a dirigir-se para a zona Centro. No sábado e no domingo, a passagem de uma nova frente sobre o território a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela poderá provocar novamente alguma precipitação.

No início da próxima semana, as temperaturas vão subir. Sobretudo nas máximas, vai notar-se uma "grande diferença em relação a esta semana", avança Cristina Simões — com Évora, Santarém e Beja a registarem valores perto dos 28 graus, Lisboa com 24 e Porto com 20. No entanto, as temperaturas começam a descer a partir de quinta-feira, dia 30.

Primavera mais quente do que é habitual

As previsões sazonais do IPMA apontam para uma Primavera mais quente do que é habitual. No entanto, a meteorologista Cristina Simões diz que "ainda é cedo para dizermos concretamente o que vai acontecer" nos próximos meses.

De acordo com a previsão sazonal do IPMA, baseadas nas previsões disponibilizadas pelo Copernicus Climate Change Service, a temperatura média mensal do ar vai apresentar uma “anomalia positiva sobre todo o território de Portugal Continental, para os meses de Maio (0,25 a 0,5 graus) e Junho (0,25 a 1,0 graus)”.

No mês de Abril o aumento da temperatura previsto está limitado “à faixa costeira sul (0,25 a 0,5 graus)”.

Em relação à precipitação total mensal para os próximos três meses, “não existe um sinal significativo” no território continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.