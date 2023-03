Serão necessários 1500 professores de Matemática mas só 53 estão a ser formados

Portugal vai precisar de contratar, até ao final desta década, mais de 1500 professores de Matemática do 3.º ciclo e ensino secundário, mas vai ter dificuldade em recrutá-los. Só há 53 estudantes em mestrados que abrem as portas à docência naquela disciplina. Os problemas nesta área não são caso único. Em Português, Biologia e Geologia e Física e Química, o número de alunos no ensino superior também é muito inferior às necessidades das escolas. As conclusões constam do relatório do grupo de trabalho nomeado pelo Governo para rever as condições que habilitam dar aulas.

