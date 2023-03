“Comendador Nabeiro é irrepetível”: centenas de pessoas em Campo Maior para o funeral do empresário português

As ruas de Campo Maior, em Portalegre, são apertadas para o número de pessoas que nesta terça-feira de manhã acorreu àquela localidade, a terra natal de Rui Nabeiro, empresário que morreu este domingo aos 91 anos. As cerimónias fúnebres decorrem na Igreja Matriz de Campo Maior e a missa de corpo presente iniciou-se às 12h e deverá demorar duas horas. Presentes na homilia estão as três mais altas figuras do Estado (Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa). O cortejo fúnebre seguirá, depois, em direcção ao Cemitério Municipal da vila.

