PS e PSD avisam que metadados não se resolvem na revisão constitucional

O aviso chegou pelas vozes do PS e PSD logo no arranque da reunião da comissão de revisão constitucional: a consagração na Constituição do acesso a metadados (dados de localização e de tráfego) por parte dos serviços secretos não tem nada a ver com o uso dos mesmos dados no âmbito de investigação criminal. Foi o próprio coordenador do PSD, André Coelho Lima, que admitiu ser um “esclarecimento” para o "público em geral" e também para um “patamar acima”, lembrando que o Presidente da República disse recentemente ser “um tema que pode ser tratado em sede de revisão constitucional”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt