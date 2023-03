Grande conferência PÚBLICO: do perigo da democracia directa ao regresso das mulheres ao espaço público brasileiro

Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, criticou a democracia directa; Francisco Assis, presidente do CES, notou que a democracia não é exportável e a realizadora Eliza Capai falou das mulheres no Brasil.

Eliza Capai falava e a sala estava em absoluto silêncio. Eliza Capai pormenorizava as suas histórias — e a plateia, que já estava em absoluto silêncio, parecia ficar ainda mais.

Aconteceu na conferência sobre “Os Desafios da Liberdade”, no âmbito das comemorações do 33.º aniversário do PÚBLICO, que se realizou na manhã desta terça-feira, no Centro Cultural de Belém. Já depois da abertura de Paulo Rangel — eurodeputado e vice-presidente do PSD que criticou a democracia directa —, Eliza Capai, documentarista brasileira, conquistou a sala com a sua experiência sobre o papel da mulher no Brasil.

Aproveitando o mote das “Novas fronteiras da liberdade”, a realizadora brasileira contou a sua história e a história do que documenta: um Brasil heterogéneo que, explica, ao afastar Dilma Rousseff do poder, demonstrou às mulheres que o espaço público não lhes pertencia — formalizando, portanto, essa tal fronteira à liberdade. “Um medo que se instalou em mim e numa parcela do Brasil”, descreveu.

Seguiram-se as eleições de 2018, altura em que Capai estava convencida de que “as mulheres esbarrariam” a eleição de Bolsonaro. Não esbarraram, o que atribui às “fake news” que sobre elas começaram a ser espalhadas pelos “evangélicos”. No fim do ano passado, Lula é reeleito no Brasil, e, descreve Capai, as mulheres voltaram a ser reconhecidas. Apesar de esperar armas na rua, nessa noite viu sobretudo sorrisos e felicidade. “Sem utopia, sem pertença, sem prazer e sem esperança não há liberdade possível”, terminou para a maior ovação da manhã.

Antes de Eliza Capai, outro orador havia já tomado o púlpito: Paulo Rangel aproveitou a sua intervenção sobre “A Liberdade e a emergência dos extremismos” para, entre várias outras considerações, destacar os perigos de uma democracia directa — que considerou o “mais perigoso paradigma” por facilmente poder “resvalar para a demagogia”.

Por causa das redes sociais, “agora todos os dias podemos ser ouvidos, criar movimentos — e isto leva-nos a um paradigma, o mais perigoso de todos: o da democracia directa”, começou por notar. “Todos repelem a democracia directa porque acham que ela rapidamente poderá resvalar para a demagogia (…). Montesquieu chamava-lhe o despotismo de todos. A democracia directa é o reino das paixões. A razão é substituída pelas paixões e o que nós temos nas redes sociais não é reino, mas o império, a orgia das paixões. Falta a distância, a moderação, a temperança”, concluiu.

“A democracia não é exportável”

O encerramento da conferência esteve nas mãos de Francisco Assis. Tal como Paulo Rangel, também Assis teorizou sobre a democracia. Disse-a pilar do Ocidente, nascida na Grécia e na mesma altura da filosofia: não por acaso, mas “porque os gregos abriram-se a si mesmos e questionaram-se”.

Associa a democracia à matriz do Ocidente para depois deixar claro um dos pontos principais da sua intervenção: “O Ocidente da liberdade, da democracia, está hoje muito isolado no mundo.” E por existir e funcionar no Ocidente, não quer isso dizer que a democracia funcione em todo o mundo, conclui: “Não podemos ofender quem pensa diferente de nós. Para nós, os EUA são uma referência, mas para os americanos do Sul não. (…) A democracia não é exportável, não se pode impor democracia pela força.”

Houve ainda dois painéis de debate: o primeiro, sobre “Os perigos da polarização excessiva”, composta por Manuel Carvalho (director do PÚBLICO), Rui Tavares (deputado do Livre), Cecília Meireles (CDS), Graça Castanheira (cineasta e realizadora) e Afonso Reis Cabral (escritor); o segundo, sobre “O regresso do ‘mundo livre’”, composto por Teresa de Sousa (jornalista do PÚBLICO), Cátia Moreira de Carvalho (Universidade do Porto) e Álvaro Vasconcelos (fundador do Forum Demos). Carlos Rodrigues (chairman e presidente do conselho de administração do BiG), cuja presença era prevista, viu-se a obrigado a faltar devido às cerimónias fúnebres de Rui Nabeiro.