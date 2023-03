Lisboa-Boston: Delta volta a garantir voos directos diários

A Delta Air Lines anunciou a retoma da rota sazonal Lisboa-Boston, atingindo assim, em conjunto com a ligação a Nova Iorque, “até 14 voos directos por semana para os EUA” e “até 430 lugares diários”.

A ligação a Boston, segundo comunicado da empresa, irá efectuar-se de 9 de Maio a 27 de Outubro — “um prolongamento que não se verifica desde o seu lançamento em 2019”, realça-se. No mesmo período, a Delta passa a diária a rota entre Lisboa e Nova Iorque-JFK.

Os voos serão operados em Boeing 767-300, “em conjunto”, informa a Delta, com os parceiros da joint venture transatlântica Air France, KLM e Virgin Atlantic.

Para o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, a retoma da rota é uma “prova relevante da retoma turística que se verifica em Portugal”, refere-se em comunicado. “É especialmente importante quando os Estados Unidos são um dos nossos principais mercados emissores”, sublinha, deixando ainda no ar a possibilidade de mais novidades ao referir “a oportunidade que desde já se perfila para a abertura de novas rotas ligando os dois países”. Na mesma linha, Francisco Pita, CEO da ANA Aeroportos (Vinci), diz que “este continua a ser um dos mercados que mais tem crescido no pós-pandemia”.

Na nota, o director executivo do Turismo de Massachusetts, Keiko Matsudo Orrall, relembra que Boston e o estado do Massachusetts têm “uma orgulhosa comunidade luso-americana, em New Bedford e Provincetown”, para além de a cidade ser também a “porta de entrada” para “os seis estados da Nova Inglaterra”, todos destinos com “tradições vibrantes em termos de cultura, património, educação, gastronomia e beleza cénica”.

Os preços mínimos para Lisboa-Boston, como se poderá verificar em pesquisas no site da Delta Air Lines, para os próximos meses, poderão oscilar entre os cerca de 500 euros (por exemplo, em algumas dias em Maio) e duas a três vezes este valor (por exemplo, em Agosto) numa ida e volta.